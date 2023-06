Shakira y una guerra sin fin: la cantante se niega a que sus hijos pasen tiempo con Clara Chía

“Del amor al odio hay un paso”, dice la canción que le dedicó Shakira a Gerard Piqué y todavía lo tiene más presente que nunca. Su relación se terminó tras 12 años de amor y con dos hijos de por medio a raíz de la infidelidad de él. La mermelada que se gastaba en la casa, las apariciones en el stream y otros tantos detalles, fueron los que llevaron a cabo el divorcio de la peor manera.

Sin dudas que en la relación hubo una víctima y un victimario. La cantante Latinoamericana se mostró totalmente dolida tras enterarse que su marido, con quien eligió formar una familia, le era infiel en su propia casa. Mientras ella viajaba por temas laborales, el ex futbolista mantenía una relación paralela con otra mujer como si nada ocurriera.

Cuando la noticia salió a la luz, los fanáticos comenzaron a descubrir y viralizar historias en las cuales quedaba en evidencia la doble vida que llevaba a cabo Piqué. Así que, como dijo la oriunda de Colombia, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, lo replicó en una canción que se transformó en un éxito mundial. Con su desgracia, decidió realizar una canción en conjunto con Bizarrap que rompió todos los récords y generó millones de visualizaciones. De hecho, hizo hincapié en el vínculo que perdió el ex Barcelona por su nueva relación, fomentando que fue de riqueza a bajeza total.

En la misma, también aprovechó para lanzarle duras frases a la tercera en discordia, Clara Chía, a la cual le mencionó hasta el nombre en el single. A partir de allí, abrió una guerra sin fin entre las dos mujeres, corriendo del medio al mayor culpable: Piqué.

Casi cuatro meses después, el periodista español Roberto Antolin, comentó que la joven de 23 años se vengó de la cantante y la apodaron de una manera muy particular junto a sus amigas. “Sus amigas y ella también llaman a la cantante vieja, bruja, menopáusica. Esto surge después de que se enteraron que la intérprete llama a Clara mosquita muerta, ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron esos apodos”.

Lamentablemente, de no remediar la situación, ésta será una guerra fría que durará hasta el fin, si es que Piqué no corta su relación antes de tiempo. Sin embargo, lo peor que le sucede a Shakira, es que al tener esa rivalidad, no puede evitar lo que más detesta: que sus hijos, Sasha y Milan, pasen tiempo junto a ella.

Por ejemplo, en este momento los niños se encuentran de vacaciones en Barcelona junto a su padre, mientras que a la vez conviven con Chía también por cuestiones lógicas dentro del hogar. Pero, la nueva disputa se abrió porque pronto será el casamiento del hermano de Piqué, al cual le gustaría asistir con sus hijos aunque todavía no consiguió el permiso de la madre.

El 23 de junio, Marc Piqué dará el sí junto a su esposa y para ello, dirán presente tanto Piqué como Chía. Sin embargo, la mayor incógnita se abrió cuando él le planteó a Shakira, que le gustaría formar parte de la ceremonia y la fiesta, junto a los niños. Para esto, el mayor detalle es que sus vacaciones, según quedó estipulado en un acuerdo que firmaron en diciembre, concluirán el 19 de junio, por lo cual Shakira se encuentra en todo su derecho de decir que no.

Según pudo informar Lorena Vázquez, periodista de Antena 3, la dueña de la canción “Loba” no dio el aval para que sus hijos asistan a la boda del familiar. ”Está la cosa tirando a fatal. Shakira no da el permiso para que sus hijos vayan al matrimonio de su tío”, aseguró.