Show en Vorterix y ¿nuevo amor? ¿Quién es el músico que cautivó a Natalie Pérez?

Natalie Pérez se encuentra atravesando un excelente momento profesional: debutó hace poco con una nueva ficción, Pequeña Victoria, y festejó el primer aniversario de su primer disco, Un té de tilo por favor (2018), con un gran show en un Teatro Vorterix colmado, el sábado por la noche.

Pero según había contado en una entrevista con revista Pronto, se separó de Ramiro Gayoso, su pareja desde hace seis años. "Estoy sola y tengo la cabeza puesta en el trabajo. Me costó mucho soltarlo. Siento que él es el amor de mi vida. Es mi amigo de siempre porque nos conocimos en la escuela. Por suerte ahora estoy enfocada en las grabaciones de la novela”, había dicho.

Además, sentada en el living de Susana Giménez, la actriz detalló un poco más los motivos que la llevaron a ponerle punto final al romance: “Un día me desperté, eran las 8.30 de la mañana y estábamos discutiendo. Y me dije: 'No podemos discutir a esta hora'. Y me fui. Ya cuando te peleás a esa hora no tiene sentido y encima me tenía que ir a trabajar, me pareció un montón’’.

Sin embargo, en el ciclo Incorrectas, que conduce Moria Casán por la pantalla de América TV, dieron a conocer el “verdadero” motivo de la ruptura. Según detalló Stefy Xipolitakis, fue Gayoso quien la habría “echado del departamento que compartían” porque estaba “cansado de ella” y de su fama, dado que debido al trabajo de Natalie no se veían.

Además, la hermana de Vicky reveló que la también cantante estaría viviendo un affaire con el músico Lisandro Aristimuño, quien estuvo presente durante el show de Natalie en el Teatro Vorterix y hasta se dio el lujo de cantar junto a ella sobre el escenario.