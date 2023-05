Sí Bad Banny, no Blake Lively: la previa tiktokera de la Met Gala 2023

Tras un año de espera, esta noche tendrá lugar el evento más esperado por la moda. La Met Gala 2023 se realizará en el Museo Metropolitano de Nueva York y contará con la presencia de muchos famosos. Sin embargo, una sorpresiva ausencia se llevó todas las miradas: ¿Por qué no irá Blake Lively?

La actriz casada con Ryan Reynolds se consagró en los últimos años como la reina del evento. Literalmente. Por su estilo, sus looks y su carisma. Sin embargo, este año decidió no ir, ya que en febrero fue madre de su cuarto hijo, motivo por el cual prefirió quedarse en su casa.

De hecho, en la última semana fue interceptada por un periodista que le halagó su look de la Met Gala 2022, y al responderle, dejó en claro que no estará presente: “Lo estaré usando el lunes desde mi sillón”.

Si bien la no participación de Lively llamó la atención, hay una duda más para resolver y que intriga a los fans: ¿será esta noche la presentación oficial entre Bad Bunny y Kendall Jenner? El cantante y la modelo se muestran juntos desde el último verano, tanto en los shows que él realizó como en salidas esporádicas a cenar.

Incluso, el artista se presentó en Coachella 2023, y ella estuvo junto a su entorno en el festival a pura música latina. Cabe destacar que ambos son figuras claves para la gala de esta noche, ya que sus looks han sido los favoritos de las últimas dos ediciones.

Penelope Crúz, Dua Lipa, Roger Fedrer, Kim Kardashian y Jared Leto serán alguno de los famosos que estarán presente en la gala que rendirá un tributo al legado de Karl Lagerfeld, diseñador por el cual estará vestidos los presentes.

Vetados de la Met Gala

“Recuerdo que me sentí tan mal que pensé en volver a beber”, expresó Demi Lovato luego del evento del 2016 en el que dijo sentirse incómoda ya que “eran todos grupitos” y “había una famosa que estaba siendo una total perra y estaba haciéndole la vida imposible a todo el mundo a su alrededor”.

Desde aquella entrevista que brindó nunca más recibió una invitación y su entrada está prohibida.

Si bien Donald Trump y su esposa Melania han sido protagonistas de varias alfombras rojas de dicho evento, luego de su candidatura y triunfo como Presidente de EEUU, la directora del evento decidió no invitarlos más debido a su apoyo a Hillary Clinton, quien era su rival político en ese entonces.

Zayn Malik, ex cantante de One Direction y ex pareja de la modelo Gigi Hadid también tiene la entrada prohibida a la gala, ya que en el 2018 concurrió y dio su opinión sobre el evento. “Eso tan autoindulgente de ‘Veánme, soy maravilloso’ no es para mí”, afirmó en aquel entonces.