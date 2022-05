“Si decís que soy de Boca te mando a echar”: la feroz pelea entre Pagani y Distasio

Como el meme de Spiderman acusando a Spiderman, los periodistas Horacio Pagani y Nicolas Distasio protagonizaron un diálogo de locos en el programa Pasión por el fútbol (El Trece). Sucedió el domingo después de que Boca se consagrara campeón de la Copa de la Liga.

No es la primera vez que hay roces al aire entre los dos compañeros de trabajo. Habían tenido casi la misma discusión en febrero de este año. La pelea se basó en acusar al otro de ser hincha del club que es hincha.

¿Periodistas partidarios o barrabravas?

Fiel hijo de la vieja escuela, Horacio Pagani es de los periodistas que eligen no contar de qué club son hinchas, un poco por respeto al público y otro poco por el ideal utópico de intentar ser objetivo. Del otro lado, Nicolás Distasio, periodista de la otra especie, los que admiten los colores que llevan en la sangre.

En este caso, se enfrentaron los dos ideales. Pagani negó las declaraciones de Distasio y pidió que no volviera a repetirlo. Como el hincha de River no reculó, el bostero (en las sombras) levantó la temperatura.

El diálogo

Distasio: “¡Cómo están los de Boca!”

Pagani: “Los de Boca no sé cómo están”.

Distasio: “¡Mirate cómo estás!”

Pagani: “¡Vos sos de River!”

Distasio: “¡Y vos sos de Boca!”

Pagani: “¡NO!”

Distasio: “¡Seee! Vos sos fanático de Boca”.

La palabra fanático sacó un poco más de quicio al escorpiano y especialista en boxeo.

“Decilo de nuevo y te mando a echar del canal. Yo no soy de ningún cuadro, así que no me acusés. ¡Te voy a hacer echar!”, respondió Pagani.