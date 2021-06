"Si es necesario... llorá": filtran la ayuda secreta de Del Moro a la "Gunda" en Masterchef

Sigue el escándalo en Masterchef Celebrity. Después de la no tan sorpresiva eliminación de Claudia Fontán, quien desde hace semanas quedó en el centro de la polémica por haber utilizado una mezcla caída al suelo en una de sus preparaciones, se conoció la charla secreta que mantuvo con Santiago Del Moro, quien intentó "ayudarla" para evitar que la producción del ciclo la convirtiera en la nueva "villana".

El modus operandi que la producción llevó adelante con "La Gunda" fue idéntico al que sufrió Alex Caniggia. Sin matices, ambos participantes comenzaron a ser víctimas de la edición del programa y, de un momento a otro, pasaron de ser "buenos compañeros" a los "villanos" del reality.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La trastienda del intento de ayuda del conductor a Fontán fue revelada en el cinco Intrusos. "El día que nace toda esta historia, cuando se le cae el caramelo al piso y ella lo junta con sus manos y después lo pone en la preparación, Santiago Del Moro la ve, estaba para a dos metros", reveló Adrián Pallares.

Atento a lo que había sucedido (y anticipándose tal vez a las prácticas de la producción), el conductor se acercó y le dio un consejo en voz baja. "Le dijo: 'Gunda, ¿no vas a juntar eso?'. Y ella le dice: 'No, no lo voy a juntar'. Luego, él le aconsejó: 'Si lo vas a usar, pedí disculpas y si es necesario, llorá'". El gesto no fue ingenuo. El conductor y "La Gunda" comparten las mañanas de La 100 con sus respectivos programas: Club del Moro y No está todo dicho.

Santiago le aconsejó: 'Si lo vas a usar, pedí disculpas y si es necesario, llorá"

"La 'Gunda' le dijo que sí y luego pasó todo lo que ya vimos", señaló el conductor de América, en alusión al capítulo en el que Fontán procuró mentirle al jurado para evitar así una sanción. Ese fue el principio del derrotero de la participante en el certamen.

Las malas lenguas sugieren que la práctica responde a la necesidad de la producción de eliminar del certamen a aquellos participantes que no quieren que lleguen a la final. Al momento, son cinco los semifinalistas: Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau, Candela Vetrano y Sol Pérez.

Según trascendió, quienes llegarán a la final serán Dalmau y Barbarossa. El programa en el que el ex Casi Ángeles se consagrará campeón del reality de cocina de Telefe será televisado el próximo 21 de junio, fecha modificada por el partido de la Selección en la Copa América.