“Si había alcohol, se blanqueaban parejas”: Romina Uhrig alimentó los rumores de noviazgo entre Julieta y Marcos

Desde que la ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio, reveló que está separada de Lucca Bardelli, por motivos de tiempos y de “encuentro personal con ella misma”, los fans que volvieron a revivir el shippeo con Marcos Ginocchio, ganador del reality, y aumentaron las expectativas sobre su amor. Si bien no dio nombres, en las últimas horas Romina Uhrig reveló que si les hubieran dado alcohol dentro de la casa, todo se hubiera salido de control.

“Nosotros decíamos, las chicas mismas me decían, menos mal que no había alcohol, porque yo ponele soy un cago de risa y habló de más, pero ponele las chicas se iban eh”, expresó la ex diputada en el programa "Mandale Fruta", donde estuvo como invitada para hablar de su actualidad.,

En ese entonces, fue interrumpida por una de las integrantes del programa, quien mencionó que Poggio dijo algo similar en su streaming junto a los ex hermanitos, y con una sonrisa junto a los ojos abiertos, Romina le contestó: “Se blanqueaban un montón de cosas si había alcohol ahí adentro”.

Cabe recordar que durante su estadía dentro del reality, tanto Julieta como Marcos negaron tener un vínculo amoroso o que sea más que una amistad. Pero las miradas y el contacto físico hablan por sí solos. Más allá de los clips que circularon durante varios meses en las redes sociales, en donde se los veía comer juntos, charlar, abrazarse y mirarse de manera “cómplice”, fueron los propios participantes los que se sumaron al fandom.

De hecho, en una de las charlas que mantuvieron en una habitación, las participantes y amigas íntimas de Julieta le expresaron: “Para mi que Marcos está enamorado de vos. Te re mira y se pone al lado tuyo siempre”. En ese momento, y sin haber tenido contacto con el afuera, Cata y Mora supieron leer las miradas del salteño para con la actriz.

Si bien el tiempo pasó y parecían ser solo amigos, se conoció que los ex hermanitos serán parte de la nueva tira infantil creada por Cris Morena y que los hará ser pareja de ficción. ¿Será eso lo que necesitan para consumar su amor?. Además, días antes de que confirmara su separación con su ex pareja, Julieta estuvo de invitada en el show de Pablo Agustín, y afirmó que Marcos es Hermoso.

“Era el mozo, pero ahora podemos decir que es hermoso”, afirmó la integrante de Fuerza Bruta en diálogo con el youtuber. Esto respecta a uno de los clips más vistos del reality en donde se escucha un diálogo entre ambos participantes. En el momento en el que Marcos le preparó un café, la influencer le expresó: “Sos el mozo”.

En ese entonces, todos los fans del shipeo eligieron interpretar que le dijo hermoso y apostaron más que nunca a que algo suceda entre los dos. Ahora, a cinco meses de haber terminado el reality, los participantes están cada vez más juntos, y los rumores de su relación están más encendidos que nunca.