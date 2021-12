¡SÍ! Llegó Spider-Man: @gabytacine te cuenta todo sobre la peli que la está rompiendo en los cines

La columna de cine viene este viernes revolucionada, porque Gabriela Abraham nos cuenta todos los detalles sobre uno de los estrenos más esperados en el último tiempo: Spiderman sin camino a casa.

La película ya está en todos los cines de la Argentina, y a tan solo 2 días de haberse estrenado, ya está batiendo todos los récords. Para los que no lo saben, el fim está protagonizado por Tom Holland y Zendaya. Sin embargo, eso no es todo. El reparto es amplio y por demás interesantes.

Están también presentes Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, J. B. Smoove, Benedict Wong, Jamie Foxx, Alfred Molina, Willem Dafoe, Thomas Haden Church y Rhys Ifans.

Lo interesante de este película es que a diferencia de lo que se esperaba, junta a los 3 spiderman, Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes se encuentran en distintas dimensiones. A modo resumen, lo que hay que saber antes de ir al cine es que la historia comienza cuando Peter Parker se vuelve noticia en todos los diarios porque ya se sabe que él es Spiderman. Como desea descubrir algo que le permita que todos los seres humanos se olviden de eso, recurre al doctor Strange, pero no todo sale siempre como se espera.

Por otro lado, este viernes ya llegó a la pantalla de Netflix la segunda temporada de The witcher, y a pesar de que cuenta con varios capítulos, ya se confirmó que la historia sigue y que habrá una tercera entrega. Del mismo modo, en tan solo una semana llegará a la plataforma una de las películas más esperadas: Dont look up. Así, el próximo 24 de diciembre Leonardo DiCaprio junto a Jennifer Lawrence y un elenco enorme de reconocidos actores.

Es que aparecen también la gran Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Chris Evans y Ariana Grande, entre otros.

Finalmente, en lo que respecta a las recomendaciones para el fin de semana, lo que @gabytacine nos deja es una serie de 8 capítulo que puede verse en HBO max y que se llama Todo lo otro. Cuenta la vida de una mujer trans que termina una relación amorosa de tres años, y que, de repente y sin quererlo, se da cuenta que está enamorada de su mejor amigo de toda la vida. "Los personajes son exquisitos, tienen una historia que son muy buenas", aseguró Abraham.