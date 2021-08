"Si me enojo, cagaste": Alex Caniggia se peleó con Iúdica y fue despedido de Polémica en el bar

Una vez más, Alexander Caniggia es el protagonista de una nueva polémica. Esta vez, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul fue despedido de Polémica en el bar a raíz de algunos "encontronazos" con Mariano Iúdica, el conductor del programa de América TV. "Gustavo Sofovich despidió a Alex de Polémica en el Bar. Lo último fue el viernes: los desafío a Gustavo y a Mariano al aire", contó Ángel de Brito.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista compartió su información y explicó los motivos por los que el mediático ya no estará en el programa. "Iúdica habla y él quiere dar su teoría. Iúdica no lo deja hablar y le dice 'mirá que, si me enojo, cagaste'", contó el conductor de Los Ángeles a la mañana, luego de que Alex protagonizara varios escándalos al referirse al opinar sobre el Alberto Fernández, Antonela Roccuzzo y Wanda Nara.

A pesar de esta versión, Fabián Esperón, representante de Alex y de su hermana Charlotte, que el contrato del mediático era de tan solo un mes y que regresará al ciclo de América en poco tiempo. “Es raro que Ángel tenga información incorrecta… Alex no los desafió, ellos son amigos. Estaba pautado que estaría solo un mes", dijo en diálogo con Ciudad Magazine.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según trascendió, uno de los desplantes de Alex se debió a que trascendió que cobraba 400.000 pesos por ir tres veces por semana. "No está enojado. Y la cifra que dijeron no es correcta. Para nada. No digo que sea menos ni que sea más lo que cobró. Pero incorrecta. Bastante. errónea. ¡Y nadie se enojó con nadie! Pueden preguntárselo a Iúdica o a Sofovich", resaltó Esperón sobre la generosa cifra que recibía el hijo de Nannis.

Fue en el programa que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine donde habían revelado, de manera inesperada y casi insólita, cuál era el salario mensual del ex MasterChef por ir tan solo tres veces por semana a dar su "opinión". "La cifra que cobra Alexander Caniggia es 400.000 pesos. Esto es lo que cobra por participar tres veces por semana. Todos los compañeros están comentando la cifra porque es una cifra extraordinaria en la tele de hoy", habían contado.

Según su representante, Alex mantuvo "buenas relaciones" con sus compañeros de Polémica en el bar. "Alex siempre tuvo buenas relaciones con Mariano, Gustavo y el resto de sus compañeros. Más que buena onda. Pero es fácil. La posta es que está todo bien. Por mí que hablen. Es divertido. De hecho publiqué en Instagram el agradecimiento a la producción por este mes que fue bárbaro", explicó.

Y agregó: "Por ahora Alex no arregló contrato con otros, pero por suerte tenemos muchas propuestas", contó Fabián, sobre la realidad de su representado, que no para de vivir en un mundo caótico y lleno de líos. A Alex le gustaba mucho estar en el programa y calculo que lo va a hacer de nuevo". Lo cierto es que en tan solo un puñado de meses, el hermano de Charlotte ya abandonó tres programas distintos.

Su primera renuncia ocurrió en octubre de 2020, .cuando decidió irse luego de su durísimo cruce con Oscar Mediavilla. "Quiero agradecer a mi equipo y lamento mucho mi decisión pero era imposible continuar en un lugar donde el ‘jurado’ te agrede y se caga en el trabajo de todo mi equipo @MelinaDePiano”, había anunciado Alex en las redes sociales poco antes de abandonar el programa que conducían De Brito y Laurita Fernández.

En mayo de 2021, se cansó y cuando sospechaba que iba a ser el próximo eliminado de MasterChef, eligió renunciar y abandonó el reality de cocina. "¿Qué onda, andan diciendo que dejo MasterChef 2? Porque no se comen una pi...Esos son los barats viste, los barats tienen que decir pelotudeces, viven de decir pelotudeces. La gente habla porque hablar es gratis, entonces los barats hablan, hablan y hablan. Inventan cagadas", había dicho en un vivo por Twitch.

A pesar de sus dichos, en aquel momento Esperón había confirmó que Alex había renunciado a MasterChef. ¿La justificación? Pese a que había indicado que no estaba "levantando bolsas en el puerto", sostuvo que estaba "haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario". "Tiene una hora y media o dos de ida y de vuelta, más allá de las seis o siete horas de grabación", había dicho el mánager a la vez que explicaba que Alex vive en Hudson y las filmaciones eran en los estudios de Telefe en Martínez, Provincia de Buenos Aires. "A veces me dice que la presión que siente es la natural de un programa de televisión donde tiene que hacer una presencia diaria", cerró.

Desde su aparición en la mesa de Polémica en el bar, Alexander Caniggia no hizo más que desparramar fuertes críticas a diestra y siniestra. Sus últimas víctimas habían sido Antonela Roccuzzo y Wanda Nara, las parejas de Lionel Messi y Mauro Icardi, respectivamente. Y es que para el "pichón" de los Caniggia, las empresarias no hacen otra cosa que "imitar" a su mamá, Mariana Nannis, a quien considera la impulsora del rubro "botinera".

De hecho, su llegada a Polémica en el bar no hizo más que generar polémica. Sin ir más lejos, se cruzó con Chiche Gelblung por decir que el presidente Alberto Fernández no mantiene relaciones sexuales con su esposa y primera dama, Fabiola Yañez. "Yo te dije que era un error (contratar a Alex), te lo dije de entrada", le señaló el periodista al conductor del programa, Mariano Iúdica. El exabrupto del mellizo se dio cuando en el programa debatían sobre el posible embarazo de Yañez. Cuando Iúdica le aclaró al hijo de Nannis que el padre de la criatura sería Fernández, él le respondió: "Ah, mirá. No lo veo co… a Don Alberto".