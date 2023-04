"Si me mataba, me mataba”: Gustavo Sofovich atacó a Cuggini a la salida de un restaurante

En las últimas horas circuló un video donde se lo puede escuchar a Fabio Cuggini asegurar que Gustavo Sofovich lo atacó físicamente en el estacionamiento del restaurante La Revoca, ubicado en Recoleta. Según el peluquero, el productor de televisión lo agredió sorpresivamente: “Empecé a escuchar unos gritos cuando estaba entrando al estacionamiento. Me di vuelta y lo vi, y la verdad que lo ignoré".

En diálogo con El run run del espectáculo (Crónica), Cuggini afirmó que, en un principio, había decidido "ignorar" al hijo de Gerardo Sofovich hasta que, sin previo aviso y de repente, lo atacó. "Decidí ignorarlo, y de repente vi que me ataca el cogote y me empieza a ahorcar. Me dejó todas las marcas en el cuello. También empezó a insultarme. Me da mucha tristeza verlo en ese estado, no sé por qué lo habrá hecho porque yo con él no tengo diálogo”, remarcó.

El peluquero sostuvo que se quedó "paralizado" al ser agredido y aclaró: "No iba a hacer nada". "Pero a la vez me agarró miedo. Al verlo en el estado en el que estaba, uno no sabe...Se había enganchado en mi cuello. Me agarró miedo porque no sabés si el tipo se levantó de la mesa con un cuchillo, porque se levantó a buscarme. Si me mataba, me mataba”, resaltó en una breve charla que mantuvo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

En el video que trascendió rápidamente a través de las redes sociales se lo puede ver a Gustavo Sofovich totalmente sacado y fuera de sí al grito de: "¿Yo soy falopero? La con... de tu madre. Gordo pu... ¿Por qué no me decís falopero en la cara?”. Luego, Cuggini responde: “me agarró del cuello el gordo bol... este. ¡Andá a laburar, vago!”. “¿Qué te pasa Fabio querido? Decime falopero en la cara. ¡Oh! Sos el señor de la modernidad”, replicó, de manera eufórica, Sofovich.

El hecho sucedió pasado el mediodía de este domingo 9 de abril en el garage de La Revoca, en Posadas al 1.000, y en ese momento la policía ya había intervenido para que el conflicto no pase a mayores. Las imágenes fueron compartidas por la pareja de Cuggini. Incluso, en la grabación se la escucha a ella contarle a la policía: “Lo atacó de la espalda y lo golpeó. Lo acaba de golpear. Hay testigos. Lo agarró del cuello y lo golpeó en el medio de la calle".

De acuerdo con la mujer, e el hijo del creador de Polémica en el Bar fue quien empezó la pelea. "Vino corriendo a atacarlo. Casi me agarra a mí, lo tironeó del cuello”, se la escucha decirle a un efectivo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Durante su paso por el ciclo de Crónica, el peluquero manifestó sentir "lástima" por los problemas personales que atravesó el productor televisivo y negó haberse burlado de las adicciones que sufrió. Además, sostuvo que tiempo atrás tuvieron una buena relación, pero que hace dos años decidió ponerle un fin al vínculo porque se cansó de que le mandara chicanas y que tuviera actitudes soberbias como si “fuera el gran empresario”.