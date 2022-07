"Si no arreglás...": el millonario carpetazo con el que Shakira amenaza a Piqué

Ni bruta, ni ciega, ni sorda, ni muda. Después de confirmar de forma unilateral su separación de Gerard Piqué, Shakira ya puso a su equipo de abogados a trabajar en la que será una millonaria división de bienes. Sin embargo, no son las mansiones y la fortuna lo que le preocupa a la colombiana. Su deseo de irse a vivir a Estados Unidos con sus hijos y el carpetazo con el que amenaza al futbolista para que no demore los acuerdos judiciales.

Pese a que sus dos hijos (Sasha y Milan) nacieron en Barcelona, la cantante no tiene intenciones de permanecer en la ciudad española y su deseo es rehacer su vida en Miami, en donde tiene una mansión valuada en más de catorce millones de dólares. Piqué, por su parte, no querría saber nada con el traslado y ya le habría anticipado a sus abogados que pelearía por la tenencia compartida de los chicos para impedir que su ahora ex mujer pueda llevárselos a Estados Unidos.

"Shakira está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar los informes que encargó de Gerard", sostiene el sitio Informalia, en alusión a los presuntos detectives privados que la cantante habría contratado para comprobar las infidelidades del futbolista. "Ella no era ajena a la afición de su chico por el coqueteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron", suma la publicación.

Pese a que Piqué montaba un operativo especial para poder llevar adelante sus relaciones extramatrimoniales y evitar que las imágenes lleguen a la prensa, Shakira tendría cada encuentro documentado. "Tiene todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferentes. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño y no sólo en cuestiones de pareja o familiares", advierte la prensa española.

"Piqué se ha buscado una mala enemiga. Y él lo sabe. Lo conoce mejor que nadie. Y tiene ira, rencor y recursos suficientes para complicarle la vida", anticipan desde el entorno de la colombiana.

No es la primera vez que los medios españoles advierten que la cantante tendría información que podría dañar la imagen pública del defensor del Barcelona. En efecto, desde el entorno de Piqué cuestionaron con fuerza al de Shakira por "filtrar" que el motivo de la separación se debió a las infidelidades del futbolista, en lo que consideraron un "operativo mediático" para condicionar a la opinión pública en contra de Piqué.