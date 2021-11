"Si querés algo, haceme juicio": Screpante estalló y reveló más secretos de su guerra con Lavezzi

Yanina Screpante estalló ante las versiones que indicaban que había sido desalojada de su departamento por su ex pareja, el ex futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi, y decidió salir a contar su versión de los hechos. En declaraciones a Los Ángeles de la Mañana, Screpante negó todas las versiones sobre lo que sucedió.

“Un porcentaje de todo lo que dicen es mentira. Todo lo que están haciendo es violencia mediática hacia mi persona porque yo no salgo a hablar de Lavezzi mal, ni de las doctoras, de nada. Yo hablo de mi verdad, realmente quiero que se haga justicia… A mí me molesta, te digo un ejemplo puntual. Hace un mes y medio aproximadamente fuimos al juzgado de San Isidro, donde llegamos a una conciliación por el tema del famoso departamento del que tanto se habló. Nunca me hicieron un desalojo como contaba Yani”, arrancó Screpante increpando a su tocaya, Yanina Latorre.

Después de esa afirmación, el conductor del programa Ángel de Brito le consultó sobre si efectivamente no era un desalojo a lo que ella respondió: “No es un desalojo. Cuando yo pido la atribución de vivienda, había dos cuestiones: una, era la atribución de vivienda y otra la compensación económica que es lo que ayer salieron a contar ahí”.

Luego, explicó cómo fue todo el proceso de la atribución del departamento. “Cuando pido la atribución de vivienda porque me consideraba con derecho a pedirla, yo esperé la resolución de un juez. Con la pandemia todo tardó en resolverse. Me acuerdo que ustedes contaron la primicia del primer fallo que decía que no me correspondía, que los titulares eran ‘perdió el juicio de desalojo’, todos títulos amarillistas, que no fue así. Porque tengo todos los papeles”, continuó.

Sin embargo, el conductor le remarcó que abandonó el departamento del futbolista y ella aseguró que “fue un acuerdo”. Su abogada, Marta Domenech, tomó la palabra para explicar en qué consistía ese acuerdo. “Ella pide la atribución. La sentencia de primera instancia es decirle a un juez ‘¿puedo habitar este lugar por la separación? No, bueno, no corresponde, listo’. Esa resolución se apela pero no se funda el recurso, entonces al no fundarse el recurso vienen un montón de cuestiones procesales, ahí llegamos a la Corte Suprema, con recurso extraordinario”, explicó.

“Nosotras estábamos esperando ese recurso para hacer la entrega, que de hecho fue lo que hicimos, no hacía falta la acción de desalojo y todo lo demás… Estábamos esperando la resolución de la Corte, en donde teníamos que entregarlo y se pactó una entrega”, indicó la letrada.

Sobre el accionar de las abogadas del Pocho Lavezzi, sentenció: "Ellas iniciaron la acción de desalojo apresurada, antes de la resolución del recurso extraordinario de la Corte. Si hubiesen esperado que el recurso llegó diez días después del traslado de la demanda, si hubiesen esperado, se lo hubiésemos entregado”.

Cabe recordar que cuando Lavezzi dejó el París Saint Germain y se sumó al Hebei Fortune, en China, el Pocho superó a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo y ocupó el primer puesto de los salarios a nivel mundial ya que cobraba 43 millones de euros anuales.

Era 2018 y con esa riqueza, Lavezzi también hacía un cambio drástico en su vida. Después de ocho años en pareja con Yanina Screpante, le ponía un punto final al noviazgo. Entonces ella dejó primero un departamento de la pareja en París y luego se mudó a Buenos Aires.

Así comenzó una guerra judicial por una montaña de dinero. Ella se quedó en un penthouse que la pareja tenía en Olivos. Él le pidió que se fuera de ahí. Ella se negó. Antes quería una cantidad determinada de dinero en sus cuentas bancarias. ¿La razón? Simple. Ella dejó su ascendente carrera como modelo para acompañarlo en sus años por Europa.

Pero el Pocho se negó. “Si querés algo, haceme juicio”, la apuró él. Ella le hizo caso. Pero la contraofensiva no se hizo esperar y hace unos días, ella debió dejar el piso en Olivos porque la justicia ordenó su desalojo. En solo 15 días, Yanina organizó la mudanza.