¡Sí, quiero! La propuesta de casamiento de Sebastián Nebot a Lizy Tagliani

Pocas horas antes de celebrar su cumpleaños 52, Lizy Tagliani vivió unos de los momentos más románticos de su vida. Es que su novio Sebastián Nebot le hizo una propuesta de casamiento en el jardín de su casa que incluyó un corazón gigante, luces rojas y hasta mariachis.

“La vida no para de regalarme momentos hermosos. Amigos, amores, familia, trabajo, recuerdos: momentos únicos e inolvidables... Como si angelitos hayan pasado por mi mundo y convirtieron cada lágrima, cada dolor, en elixires para la felicidad. Agradezco de corazón tanto amor. Sebastián Nebot sos puro amor te elijo como compañero hoy, mañana y siempre”, escribió Tagliani junto al video del momento de la propuesta.

De esa manera, Lizy aceptó casarse con Sebastián, con quien sale desde abril y conoció de manera virtual. El posteo tuvo miles de Me gusta y comentarios. Además compartió otras imágenes en sus redes sociales para celebrar un capítulo muy especial en su vida.

Es que la conductora vivió duros momentos en el último tiempo. Sobre todo tras la separación de Leo Alturria, con quien protagonizaron un extraño cruce tanto en Instagram como en los medios de comunicación. Finalmente, la pareja terminó su relación de la peor manera.

Pero la llegada de Nebot cambió todo el panorama amoroso para Lizy. Ambos habían contactado a través de Instagram. En junio, el joven dejó Mendoza para viajar a Buenos Aires y conocer a Lizy, el encuentro cambió todo: él se instaló y comenzaron a convivir.

Finalmente, ahora llegó la propuesta de casamiento. Nebot armó un corazón de luces en el patio y contrató a un grupo de mariachis. De esa manera, le pidió que se casaran. Un par de horas después, ella subió el video en varios posteos de sus cuentas en redes sociales.

Al parecer, este sería el primer paso para conformar una familia. Es que Tagliani quiere ser mamá y Sebastián también quiere tener un hijo. “La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento. Ser madre es un proyecto, más que algo concreto. Estoy averiguando, viendo posibilidades y justamente Seba me dio muchas ganas. Puede ser adopción y un montón de cosas”, había dicho.