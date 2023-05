¡Sí, sí, claro, claro! Marixa Balli encabezó un allanamiento por maltrato animal

Es cantante, empresaria textil, vedette, panelista y también forma parte de una ONG que defiende a los animales y se encarga de cuidar el medio ambiente. Marixa Balli se describió como “caja de pandora” porque hace muchas cosas a la vez, porque siempre tiene algo nuevo para sorprender y sobre todo, se compromete con sus trabajos y causas que la persiguen.

El día comenzó a las ocho de la mañana para la modelo, cuando se encontró en viaje hacia Devoto, en el barrio Villa Real, siendo parte junto a la policía de un allanamiento en una casa por el robo de “Roni”, un caniche que fue secuestrado el 27 de mayo del 2022. El mismo, duró más de seis horas y ella no se movilizó del lugar porque su objetivo en mente era uno solo: encontrar al perro.

¿Cómo llegó Marixa a participar de un allanamiento? La respuesta es una sola, es partícipe de una ONG llamada UFEMA (Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental) que se encarga de diferentes problemáticas dentro del medio ambiente, cuando ya el problema está en un límite que parece no tener solución, ellos interfieren buscándole la vuelta. En este caso, ella se encarga de acompañar a la gente que denuncia maltrato animal o, en casos así, mascotas robadas.

Fueron tres los allanamientos que se hicieron en ese domicilio, porque a través de las cámaras de seguridad, se pudo identificar que la persona que robó al perro cuando se escapó, se lo llevó a su casa y los vecinos pudieron identificar que el caniche en cuestión se encontraba ahí. Pero, lamentablemente para todos, no sólo que no se encontró al perro, sino que encontraron aves, tortugas y hasta armas.

En diálogo con Intrusos, la panelista de LAM habló sobre la traumática situación por la cual está siendo parte y cómo fue que decidió ingresar a una ONG para ayudar principalmente a los animales y a las personas que sufren por ellos.

“Desde el 2019 que trabajo con esta ONG. Nos dedicamos a rescatar animales que están maltratados o este tipo de situación, que los agarran y no los quieren entregar. Soy muy mascotera, yo odio la violencia, odio el maltrato y a veces la gente lamentablemente no tiene esta posibilidad que son los medios, hacerlo público, llegar a una fiscalía. UFEMA es maravillosa porque se encarga del maltrato animal, todo lo que tiene que ver al medio ambiente y se hacen cargo”, confesó.

“En el primer allanamiento sacaron muchísimas jaulas con aves, ya es algo muy común, el barrio está asustado. Es muy problemático poder colaborar cuando la gente tiene tanto miedo, es muy difícil, es muy difícil también que el juzgado te crea… igual se mostraron todas las pruebas y en este caso se llega, lo que no sabemos es dónde se pone al animal, no logramos comprender. Yo puedo asegurar que si hoy no llegamos al objetivo, en dos días el animal está acá”, manifestó.

Además, habló sobre la importancia que tienen los animales para ella y para mucha gente. “Para uno es como un hijo”, aseguró. En la misma línea, comentó que las personas que se dirigen hacia ellos (ONG) es cuando ya están en un momento de sufrimiento por el cual no le encuentran la vuelta a la situación y necesitan que si o si alguien externo los pueda ayudar.

“A veces se logra, a veces no, en este caso se logró porque hay antecedentes, pero estamos buscando a un animal que fue agarrado, que está en todos los vídeos y no sé qué pasa que no se lo puede encontrar en la casa y está. No sé si lo duermen, no sé qué es lo que pasa, pero el animal está porque ayer lo escucharon. Sabemos que está y si perdemos esta oportunidad del allanamiento no sé qué vamos a ser. Es muy triste, es angustia, es lamentable y ver todo lo que uno ve ahí adentro”, sostuvo.

“A mí me molesta mucho la gente que se apropia de lo que no le corresponde, como es un animal. Hay muchas personas que pierden a sus mascotas y no los pueden encontrar, creo que por esta misma situación, hay gente que no se preocupa en publicarlos, hay gente que se queda con lo que no le corresponde y hay una familia sufriendo. Y el maltrato animal, ni hablar. Hay que empezar a tener mucha más educación y respeto. Los animales no hablan, uno tiene que poner un poco de coraje y encargarse”, concluyó.