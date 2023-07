"Si te crees tan pij... comparemos las pij...": Lali salió a defender a María Becerra y liquidó a Coscu

Hace un puñado de días Coscu, Martín Pérez Disalvo para los amigos, uno de los streamer más importante de la Argentina, estuvo en boca de todos debido a los escándalos que protagonizó en las redes sociales. El más resonante y, quizás, el más repudiado por los internautas fue el ninguneo a María Becerra: el youtuber puso en duda a la "Nena de Argentina" como la autora original de una de las líneas de su hit “Corazón Vacío”.

Esto fue lo que despertó el enojo de Lali Espósito, quien además apuntó de lleno contra el streamer tras la viralización de un video viejo en el que se refería a la artista en términos machistas. "Cuando sos gil normalmente sos MUY gil", escribió Lali sin mencionar un nombre puntual. En el mismo tuit, agregó parte de la letra de su tema KO (knock out) que dice: "Si te crees tan pija, comparemos las pijas. Yo la pongo sobre la mesa".

Luego, finalizó con un "KO (en referencia a su canción). Girl power, besitos". ¿Por qué los usuarios creen que se refiere a Coscu si no nombró a nadie? Si bien Lali no mencionó a nadie en particular, las usuarias comenzaron a atar cabos a través de sus cuentas de Instagram.

Una cuenta fan de Lali explicó que "Coscu dejó de seguir a Lali solo porque ella likeó una publicación en Instagram y, obviamente, apoyó a María Becerra, pero no le importaba decir esto". Posteriormente, la cuenta publicó un video de Coscu , de 2020, donde el streamer hablaba del tipo de mujer que le gustaba y durante esa desagradable descripción nombró a Lali.

"Enana como me gustan... Ya es si enana tiene un 6 de por sí. Entre 1.50 y 1.55 ya tiene 6 puntos arriba. Después, dos cabezas (refiriéndose a los pechos y haciendo un gesto obsceno), dos puntos más, ocho. Una linda cara, 10. No pido nada más. Tiene el culo de mi tío abuelo, no importa, estamos de ruta igual. O sea... Lali Espositardo", cerró en el stream realizado en diciembre de 2020, mientras sus amigos se reían.

Pero eso no fue todo, se cree que el problema surgió por otra cuestión. En España se realizó la Velada del Año 3, donde además de participar varios cantantes internacionales, Coscu peleaba con el youtuber chileno, Germán Garmendia. De esa noche, el argentino salió campeón y tras el combate, Martín le agradeció a sus seguidores y se quebró al confesar que había recibido muchos hate en redes sociales.

En este contexto, la cuenta de Instagram "Ketoda" publicó una imagen de aquella transmisión, donde se lo puede ver al streamer llorando desconsoladamente y cuya descripción era: “¿Llorás? me estás jodiendo” (la canción “Obsesión de Lali). La artista argentina no dudó en darle like a la publicación. Como forma de enojo se cree que Coscu la dejó de seguir, ella publicó su descargo en Twitter y también dejó de seguirlo.

No es la primera vez que Coscu se encuentra envuelto en una situación similar, hace pocos días en un video reacción de la nueva canción dea puso en duda si fue la propia artista quilmeña quien escribió la canción, al mismo tiempo que aludía que la había compuesto un artista hombre.

"No puedo creer lo que escaló esto, siempre dije que María es mi artista favorita, se que escribe como una bestia, simplemente me sonó a litkillah, me hizo acordar a él y quise meterle onda a la reacción", manifestó en forma de respuesta. "Si se malinterpretó pido disculpas a todo su fandom y sobre todo a ella. Que es una artista que admiro desde antes que saque su primer tema y que siempre apoye y apoyare. Porque la vi crecer desde cero", sentenció.