“Si, ya está”: Suar anunció la vuelta de Mirtha al Trece, pero la diva lo desmintió en la cara

“Si, ya está. Yo creo que es inminente el regreso de la Chiqui a la pantalla de El Trece, como debe ser”. Así lo anunció Adrián Suar ante las cámaras de Telenoche durante el reestreno de Piaf, la obra de teatro protagonizada por Elena Roger.

Y agregó: “De parte nuestra, hoy se mandaron las correcciones del contrato. Seguramente le habrá llegado a la productora y esperemos que mañana a la mañana se termine de definir. Esa es toda la verdad”.

De esta manera, el gerente de programación de El Trece dejó atrás las diferencias con la productora que dirige Nacho Viale y confirmó la presencia de las dos conductoras: “Será con Juana y con Mirtha. Los sábados a la noche y domingos al mediodía”.

La prudencia de la Diva

A pesar de la confirmación previa de El Chueco, la diva de los almuerzos prefirió ser prudente y esperar a la reunión con su nieto para dar el anuncio. “Mañana tengo una reunión con una persona muy importante: se llama Nacho Viale”, dijo. Luego insistió con los paños fríos. Al ser consultada si estaba contenta con la novedad, la actriz nacida en VIlla Cañas volvió a responder: “Si, estoy contenta, pero no sé qué noticia”.

Inmediatamente, le preguntaron qué detalle faltaba para anunciar el retorno, y Mirtha volvió a esquivar el bulto. “No sé, no estoy al tanto. No está resuelto todavía, chicos”, le respondió a los periodistas que la rodeaban. Mientras tanto, parado a su lado, Suar escuchaba cada palabra de su conductora estrella sin omitir comentarios.

Finalmente, lo que sí respondió fue a la pregunta de por qué le gustaría volver a El Trece, y en su respuesta le tiró flores a Adrián:

“Porque me siento muy cómoda, porque son muy amorosos conmigo, porque tengo una gran libertad, porque siempre me apoyan y me alientan. Tenés rating, te felicitan, no tenés y no te dicen nada. Es así”.