“Si yo hablara y contara la verdad...”: la amenaza de Carmen a Nazarena Vélez

La sorpresiva separación de Federico Bal volvió a enfrentar a Carmen Barbieri y a Nazarena Vélez. Y es que fue el ciclo en el que la mamá de Barbie Vélez trabaja como panelista el que reveló que el hijo de la capocómica ya no estaba en pareja con Sofía Aldrey, por una serie de infidelidades que detalló al aire Yanina Latorre.

Entre las panelistas del programa se encuentra Nazarena, quien cabe recordar que atravesó varios años de disputas mediáticas y judiciales con Barbieri a raíz de los episodios de violencia que denunció su hija Bárbara para con el actor. En ese entonces, las famosas que supieron ser amigas, se enemistaron para siempre.

En las últimas horas, Barbieri fue sorprendida por Pampito, su propio compañero de su programa, habló de la situación que se dio en LAM, y le expresó: “La que la estaba gozando era Nazarena. Ponía unas caras, estaba contenta”. Sin pelos en la lengua, la directora teatral le respondió: “¿Si? No la vi. Yo cuando veo a Nazarena veo la pared. Para mí es transparente. Es de celofán Nazarena Vélez. Yo no la miro, no me interesa las caras que hace. Buena o mala es un problema de ella”.

Como si esto fuese poco, Carmen se quedó con ganas de más y aprovechó a descargar todo lo que tenía guardado para con Nazarena. De forma irónica arremetió: “Los comentarios de la gente que no lo quiere son bárbaros”.

Para finalizar, y de manera irónica, Carmen imitó la forma de ser de Nazarena y expresó: “Hay que verle las caras a la gente. Diciendo: 'Viste, tenía razón'”. Seguido a esto, amenazó: “Si yo hablara… si yo hablara. Sabés que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad. Entonces, no hagan caras”.

Cabe recordar que Aldrey, fue quien acompañó a Federico durante todo su tratamiento contra el cáncer de colon que le diagnosticaron en 2020, y quien lo apoyó en cada una de sus recuperaciones.

Cabe destacar que según el relato de Latorre, Aldrey tenía configurada la aplicación del lavarropas con su celular y, gracias al avance tecnológico, podía ver a qué hora se utilizaba el electrodoméstico. Tras notar con sorpresa que en reiteradas oportunidades su pareja lo usaba a las 5 y 6 de la mañana, comenzó a sospechar, hasta que encontró la realidad. Una lista de amantes que terminó con la pareja.