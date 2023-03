"Siempre teníamos sexo y en su casa": denuncian que Guido Süller abusó de un joven de 17 años

La denuncia contra Jey Mammon por abuso sexual de parte de Lucas Benvenuto generó un gran revuelo dentro y fuera del ambiente del espectáculo. Por un lado, el ahora ex conductor de Telefe sostiene que mantuvo un vínculo amoroso con el mediático cuando éste tenía 16 años y estaba a punto de cumplir los 17. Por el lado de la víctima, afirma que en realidad fue sometido sexualmente por el músico cuando tenía 14 años.

Cabe remarcar que el mediático había radicado su última denuncia en contra del conductor en plena pandemia de coronavirus, allá por el año 2020, y luego de que trascurrieran 10 años del hecho. De hecho, el 9 de febrero del 2021, Jey fue sobreseído, por la aplicación de la prescripción, en la causa N° 53.975/2020: "A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17".

Lo cierto es que la valentía de Benvenuto para denunciar públicamente lo ocurrido con Jey provocó un efecto dominó y en las últimas horas se dio a conocer otra denuncia, esta vez de parte de un joven que afirma haber sido abusado por Guido Süller cuando tenía 17 años y el mediático, 56. La denuncia penal radicada el 9 de agosto del 2022 en la Unidad Funcional de Defensa del Departamento Judicial Zárate-Campana, por Federico Carlos Acosta, hoy de 22 años.

Se trata de una causa por presunto abuso sexual con acceso carnal contra un menor de 17 años, ya que la víctima afirma que los hechos ocurrieron en 2017 en la casa del hermano de Silvia en un barrio privado de Ingeniero Maschwitz. De acuerdo con Acosta, Guido lo pasó a buscar por una parada de colectivos de Escobar y lo llevó a su casa. "Al llegar me ofreció alcohol y comida", señala la denuncia presentada por el abogado de Acosta, Hugo López Carribero.

Y agrega: "Empecé a tomar y tomar. Él se acercó y me empezó a acariciar diciéndome que me podía ayudar. Que aproveche la oportunidad ya que yo quería ser actor o cantante. Yo seguía tomando alcohol hasta que me dijo que si quería triunfar debía acostarme con él. En eso me empezó a sacar la ropa y a acariciarme. Yo me sentía mal en ese momento. Le dije que no quería que esa sea la forma pero me contestó que me relaje, que me deje llevar. Siguió sacándome la ropa, me empezó a tocar mis partes intimas. Yo me resistí pero me quedé duro porque pensé que esa era la forma a llegar a triunfar y aparte me dio miedo que se ponga violento".

Según el denunciante, Guido le "practicó sexo oral", tuvieron relaciones y sostuvo que su vínculo con el mediático duró alrededor de cuatro o cinco encuentros más: "Siempre teníamos sexo y en su casa". "Trabajé para él durante unos meses nada más, pero me trataba muy mal. Me gritaba, me insultaba, me denigraba, se quedaba con la propina de los clientes", reza la denuncia, donde el joven aclara que trabajó como bachero para Guido. "Me decía todo el tiempo que le iba a decir a mis padres que yo era alcohólico, que era un gato, que me vendía por fama. Esto ocurrió durante mucho tiempo... Una vez le dije qué pasaría si hago público que él me conoció a mí a los 17 años y él me contestó que me mataría...", expresó.

La bomba había estallado en agosto del año pasado, cuando se había dado a conocer que Guido Süller había sido denunciado por su ex pareja, Federico Acosta, por "abuso sexual con acceso carnal". "Mi ex pareja me hizo una grave denuncia penal . Quiero decirles que es calumniosa, falsa y seguramente con un trasfondo extorsivo", había destacado el mediático minutos después que que trascendiera la noticia en sus redes sociales.

Si bien trascendió la denuncia tarscendió el 11 de agosto, la denuncia fue radicada el martes 9 de agosto en la Unidad Funcional N°4 de Escobar. De acuerdo con el joven 22 años, conoció al hermano de Silvia cuando todavía era un adolescente de 17 años. Además, detalló que la relación entre ambos finalizó el año pasado y no en los mejores términos. "Me duele mucho porque más allá de la mentira, yo lo quería, Me había enamorado", había señalado Guido en su cuenta de Twitter.

En la denuncia, Acosta cuenta con lujo de detalles y explica la supuesta violación que sufrió en manos del mediático, la cual habría ocurrido en el primer encuentro de ambos. A su vez, la víctima reveló que el arquitecto lo obligaba a consumir alcohol y a tener relaciones sexuales contra su voluntad. "Dormíamos juntos. Nunca imaginé que él estaba pergeñando tremenda bajeza", agregó Guido, visiblemente sobrepasado por la situación.

En la denuncia, el joven de 22 años reconoce que se separó de Guido "por un reclamo laboral" que le hizo. Según contó, le había ofrecido trabajar de bachero en su casa, en donde tenía montado un espacio gourmet para agasajar invitados. recordemos que tras jubilarse de Aerolíneas Argentinas, el mediático abrió las puertas de su mansión en Ingeniero Maschwitz para brindar una cena show para un máximo de 14 personas por noche.

En la denuncia, se puede leer como Acosta da detalles de este emprendimiento y de cómo el hermano de Silvia lo trataba durante su estadía trabajando ahí: "Süller cocina en su casa para las personas que deseen ir y pagar el cubierto. Es como un restaurante personalizado. Yo trabajé para él durante unos meses nada más, pero me trataba muy mal. Me gritaba, me insultaba, me denigraba, se quedaba con la propina de los clientes".

De acuerdo con su relato, Guido lo amenazaba con decirle a sus padres que "era alcohólico", "un gato" y que "se vendía" por fama. "Esto ocurrió durante mucho tiempo... Una vez le dije qué pasaría si hago público que él me conoció a mí a los 17 años y él me contestó que me mataría...Si bien no había un sometimiento físico para tener sexo, sí era psicológico. Parte tenía 17 años de edad en aquel momento (SIC)", manifestó Acosta.