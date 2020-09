Sigue al rojo vivo la interna en "El Gran Premio de la Cocina": la dura respuesta de uno de los conductores

La final de El gran premio de la cocina sigue dando de qué hablar, luego del desplante que hizo la subcampeona, Dana Martucci, al enterarse que no había sido ella la ganadora sino Matías Mítolo. El malestar fue tan grande, que no abandonó el estudio y no estuvo presente en el momento en el que le otorgaron el cheque por $400.000 y el trofeo a su compañero de programa.

Al día siguiente, Dana destiló su bronca en las redes sociales."Vayan ustedes a fumarse el boludeo y el descanso. En un momento sienten que son graciosos por estar atrás del jurado y tener el poder, por así decirlo, y boludearte con que saliste segunda y hablar mal de tus platos y de tus cosas. Como si ellos no se equivocaran y tuvieran toda la vida resuelta. Hace un montón que no los veo cocinar", disparó desde Instagram y apuntó contra Christian Petersen y Felicitas Pizarro.

Cuando parecía que todo se iba a mantener en calma y se pasaba la página, uno de los conductores del ciclo, Juan Marconi, se cansó de toda la situación y decidió salir a poner paños fríos al asunto. “Es entendible una reacción así de su parte. No es fácil perder una final. Obvio que no es lo deseado, pero me parece algo del momento y ya. Buena mina y talentosa Dana. Ya había perdido una final y entiendo la frustración”, expresó el hijo del ex árbitro, mostrándose comprensivo en una entrevista que le brindó al diario Clarín.

Eso sí, aclaró que está en desacuerdo con su manera de expresar su angustia. "No me gusta que hable mal del jurado post programa en las redes. No me jode, pero no comparto su actitud”, sentenció.

Y antes de cerrar, remarcó que, pese al polémico momento, todo el equipo está muy contento por lo bien que le está yendo al ciclo. “Lo importante es el programa y estamos felices de encarar la novena temporada", concluyó. La nueva propuesta se trata de un enfrentamiento entre los ocho ganadores de temporadas anteriores, con una competencia individual y sólo un gran ganador que se llevará el premio mayor: 400.000 pesos.

Con Marconi ya son dos los miembros del programa que no quisieron dejar pasar de lado las declaraciones de Dana, que fueron en el medio de un vivo de Instagram. Antes que él fue el turno del jurado Petersen. "Me imagino que quizás ella pensó que había ganado, pero la verdad es que Matías fue mejor. Un gran campeón no merecía que no lo saluden. Una lástima que se haya enojado: llegó a dos finales cocinando muy bien, con bastantes consejos, ayuda y asistencia del jurado porque nos encanta que cocinen cada día mejor. Podés ver el vaso vacío o el vaso lleno", esquivó con elegancia en diálogo con el portal Teleshow.

Cabe recordar que Dana incluso llegó a ir más allá en sus críticas hacia la producción, los conductores y los jurados del reality de cocina. "Estaría bueno que el respeto sea de nosotros como también de ellos. Siempre corro a Mauricio Asta de esto. En un momento se sienten como graciosos y vos estás del otro lado como un perrito mojado porque el jurado tiene el poder y te tenés que fumar cada cosa que si no fuese el jurado lo mandaría a cagar. Yo también me presté a estar ahí. Ya está: me sirve de experiencia y no lo volvería a hacer nunca. Voy a mirar Floricienta ahora, que dicen que está buenísimo y tiene mucho más rating", disparó sin piedad.