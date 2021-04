Sigue el blanqueo: la foto de entrecasa que publicó Osvaldo con Gianinna atrás

Después de que apareciera una primera imagen donde se veía a Daniel Osvaldo y a Gianinna Maradona muy cerca el uno del otro, lo que confirmó así que ambos se encuentran en pareja, ahora quien dejó un marcado guiño en las redes sociales fue el propio futbolista, que se animó a compartir una imagen suya en la que aparece de fondo la hija de Diego Maradona.

Gianinna Maradona y Osvaldo comenzaron un romance.

Más allá de que este romance lleva tiempo, con idas y vueltas, lo cierto es que ahora la mamá de Benjamín Agüero se animó a dar un paso más en su vínculo con el también músico, y lo acompañó al sur en una de las giras con su banda.

En la madrugada del Viernes Santo, Gianinna compartió en Instagram un video del líder de Barrio Viejo cantando sobre un escenario de Junín de Los Andes, y después de eso, trascendió una foto de ambos en la que se los veía muy cerca y acompañados de sus respectivos hijos.

Después de eso, Gianinna publicó una imagen en las stories de su cuenta de Instagram en la que puede verse a Daniel junto a su hijo. "Mi mejor paisaje. Lejos", escribió. Además, el futbolista también hizo lo suyo y le dedicó un posteo donde le escribió que la ama.

En medio de este juego que hacen ambos en las redes, ahora Osvaldo decidió dejar otra pista en Instagram, donde compartió una imagen suya en la que aparece atrás Gianinna, casi sin darse cuenta que sale en la imagen.

En detalle, lo que sucedió es que la cuenta de la banda del rock del cantante posteó una foto que lo muestra de entrecasa y muy canchero, fumando un cigarillo, luciendo unos anteojos de sol súper oscuros y un sombrero muy de estrella de rock. La clave es que atrás de él aparece Gianinna distraída.

Villafañe dio positivo de Covid

La foto fue publicada horas antes de que se conociera que Claudia Villafañe tiene coronavirus. Aunque la rubia se encuentra en buen estado de salud, está aislada igual que su hija Dalma y el resto de su familia.

Sobre esto, Gianinna reveló que ella no debe hacer cuarentena porque no estuvo ni con Dalma ni con su madre. "No tuve contacto con mi mamá. Dalma sí, y por eso ella y su familia están aislados. De información correcta que después los papis del cole se vuelven locos y pobre Benjamín", escribió en su Instagram.