Sigue el Cebollitas-Gate: un actor habló de violencia y contó que una compañera le dio "un bife"

El escándalo que se instaló en torno a Cebollitas (la ficción que fue un éxito en 1997) sigue sumando voces, luego de que Juan Yacuzzi, quien le dio vida a Coqui, decidiera revelar el calvario que tanto él como sus compañeros vivieron durante las grabaciones de la tira juvenil que se emitió por la pantalla de Telefe. “Teníamos mucha presión y eso que yo era el más grande pero había chicos de 8 o 9 años, como Gamuza (Brian Caruso) o Dalma Maradona", contó.

Acto seguido, el actor no dudó en denunciar que hubo "maltratos" de parte de los directores y productores de la novela. "Se escuchaban unas cagadas a pedos terribles, innecesariamente aparte. O mismo cuando nos tentábamos y nos cagaban a pedos como si hubiéramos matado a alguien. Si hoy grabaras ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más”, reveló en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Su descargó generó toda clase de comentarios y desmentidas. El primero en tomar la palabra fue Brian Caruso, que interpretó a “Gamuza” en la ficción, quien le salió con los tapones de punta y desmintió lo dicho por "Coqui". “Yo era profesional y no repetía escenas”, sostuvo Caruso. Luego fue Carmen Barbieri, quien supo ser una de las protagonistas en la tira que fue furor en los 90´, que que castigó al actor por sus dichos: "Es una mentira, una infamia espantosa", dijo.

Quien sí salió a defender a Yacuzzi fue Diego Vicos, quien interpretó "al Colo", al asegurar que esas situaciones fueron reales y, como si fuera poco, en las últimas horas rompió el silencio Matías Boquete, quien encarnó a Axel en el programa de Telefe. El ahora abogado habló de una experiencia puntual en "Cebollitas", la calificó de "muy violenta" y contó que una actriz adulta le pegó durante las grabaciones. “Todos tuvimos vivencias diferentes", aclaró.

En diálogo con Mitre Live, Boquete destacó que si bien sufrió malas "experiencias en grupo", remarcó que cada uno de los integrantes "probablemente hayamos vivido cosas diferentes". "En mi caso, yo un día terminé de hacer una de las escenas y una de las actrices me dio vuelta la cara de un bife. En ese momento me mordí la boca con un montón de rabia porque estaba trabajando. Ni en mi casa me levantaban la mano mis papás y yo dije ‘qué está pasado”, recordó.

Demás está decir que el ex actor sostuvo que el golpe no era parte de ninguna escena de la ficción, sino que se debió a que su compañera -mucho mayor que él- se enojó. “Se me llenaron los ojos de lágrimas, mordí las muelas y tragué. Me fui indignado porque había sido una falta de respeto. A ella le molestaba que yo le moviera la silla y que estábamos trabajando. Y me pegó, una locura”, precisó.

A pesar de que fue consultado por el nombre de la actriz que lo golpeó, Boquete manifestó que nunca habló del tema con la producción del programa, resaltó que todo forma ya parte del pasado y concluyó: “Nos encerraban. Nos obligaban a trabajar más horas. Teníamos que llenar unas planillas de horas extra pero éramos nenes. No hay que tener en cuenta cuántas horas de más pueden trabajar sino que son nenes. La crueldad de la industria”.

Otro de los protagonistas que salió a confirmar los "malos tratos" que sufrían durante las grabaciones de "Cebollitas" fue Martín Miani -que interpretó a Tomás-, quien aseguró que durante las temporadas teatrales les daban “café con aspirina para soportar la jornada de trabajo”. “Vine a legitimar lo que dijo Juan. Yo no vivo de los medios y no quiero hacerlo, Juan es un amigo y no me gusta cómo se trató el tema. A Carmen la quiero, admiro y tengo un gran recuerdo de ella, pero quizás personalizó mucho este tema y creo que se equivocó porque no dio margen a duda”, había remarcado durante una nota que le brindó al programa A la tarde por América TV.