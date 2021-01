Sigue el escándalo en Miami por Yanina Latorre y se sumó un feroz cruce con una de sus compañeras

Después de que Yanina Latorre contara públicamente que había vacunado en Miami y de forma gratuita a su madre en contra del coronavirus, muchas fueron las críticas que la rubia recibió, no sólo por parte de sus seguidores, sino también por parte de una de sus compañeras en el programa Los Ángeles de la Mañana.

Además, ante el terrible escándalo, desde el Departamento de Emergencias de Florida indicaron que se van a extremar los controles, con el fin de que solo puedan acceder a la vacunación quienes viven dentro del país. La indignación en el país del Norte fue tal, que no sólo el alcalde de Miami repudió la actitud de la panelista argentina, sino que además los principales medios se hicieron eco del escándalo; indignados por la conducta de Latorre y la abogada Ana Rosenfeld.

Yanina Latorre viajó a Miami de vacaciones.

Según contó en sus historias de Instagram Latorre, cuando llegó a Miami se enteró de que una amiga suya se había vacunado sin ser residente. La única condición era que la persona debía ser mayor de 65 años, y como su madre contaba con esa edad, la panelista anotó a Dora para ver si finalmente le daban la primera dosis de Pfizer.

Al llegar el día, la rubia mostró en sus redes el paso a paso desde que entró y salió del centro de vacunación, y luego compartió videos de como festejaba ante la buena noticia de que su mamá había sido vacunada.

Sin embargo, ante la enorme repercusión que tuvieron las grabaciones, desde el estado de Florida ya informaron que el sistema será más rígido desde ahora, y que solo podrán acceder a la vacunación quienes vivan dentro del país.

La mamá de Yanina se vacunó en Miami.

Por esto mismo, no se van a dar más turnos por la web del condado y las inscripciones se harán únicamente por teléfono. Además, los aspirantes deberán acreditar domicilio en el estado.

Estados Unidos empezó su campaña de vacunación en diciembre y les dio prioridad a los trabajadores esenciales y la población mayor de 75 años. La administración de Donald Trump fijó como pauta general que las dosis sean gratuitas, pero concedió a cada estado autonomía propia para organizar el proceso.

Tras semanas de vacunación, finalmente el 1° de enero Florida informó que los mayores de 65 años contaban también con el aval para darse la inyección. Lo cierto es que cuando se abrieron las páginas webs para pedir un turno, no había tantos requisitos, lo que permitió que varios argentinos se anotaran, como también fue el caso de la abogada Ana Rosenfeld.

Más allá de las duras críticas que recibió Yanina de parte de quienes la siguen en redes, lo cierto es que otra de las personas que se mostró disconforme con lo que hizo fue su compañera Andrea Taboada.

"¿Cuándo sale el chárter para vacunarse e Miami? ¿Alguien me avisa para mi mamá? Gracias @MiamiHerald", escribió en Twitter sin mencionar a nadie, aunque el tweet fue dirigido a Latorre.

Por eso mismo, la rubia decidió no quedarse callada ante los ataques que recibió, y sin piedad, le contestó a Taboada y la acusó públicamente de salir con hombres casados.

"Cuando haces cosas que no debés, creés que todas son como vos. La que hace cosas que no debe, vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos", sostuvo, y luego agregó que ensuciar "gratis" es de mala compañera.

"¿Viste cuando empezás a cansarte de las mentiras de la que vive y obra mal? Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito pero no ando con tipos casados", manifestó.

Lejos de quedarse callada, Taboada recogió el guante y, también por Twitter, dijo que Yanina no tenía códigos y que no conocía de valores. "Como yo los tengo no voy a hablar de algunos 'temas'. Sino después llora. Soy buena mina. Y tengo palabra. Feliz domingo para todos!!! #lammmmmmmm", cerró.

La pelea entre Taboada y Latorre ocurrió en abril de 2019, cuando según contó la periodista, su compañera la traicionó al aire con algo íntimo de su vida privada que no debía contar.

Andrea Taboada y Yanina Latorre se llevan pésimo.

De hecho, la rubia comentó que a pesar de que ambas habían sido muy amigas, de un momento a otro la relación se cortó, y fue justamente porque Taboada creyó que en uno de los descargos que hizo en vivo, la estaba criticando, cuando no era así.

"Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se la había deschavado al aire. Yo dije ‘las minas que hacen’, pero no hablaba de ella", aclaró por ese entonces la columnista de Polino Auténtico.