Sigue el reperfilamiento de Mirtha: guiño a Alberto y, ¿expuso a la mesa chica de El Trece?

Cambia, todo cambia. Mirtha Legrand volvió a hablar sobre la futura presidencia de Alberto Fernández. En línea con sus recientes declaraciones, la conductora se mostró “esperanzada” con el Gobierno entrante. Sin embargo, no titubeó a la hora de revelar las negociaciones fallidas con Adrián Suar. ¿Expuso de modo deliberado a la mesa chica de El Trece?

“Se la ve un poco más contenta, ¿puede ser?”, le preguntó el cronista del ciclo Nosotros a la mañana, en alusión al ánimo de la conductora de cara al nuevo Gobierno. “Puede ser, sí”, reconoció, al tiempo que sumó: “Pienso que se va a pacificar el país un poco y que vamos a salir adelante”.

Después de aclarar que no se considera un “panqueque”, pese a haber sido una abierta militante de la reeleción de Mauricio Macri, Mirtha le tiró otro centro a Alberto al hablar de su pareja, Fabiola Yañez. “Es muy mona y muy elegante”, destacó. Al momento de hablar de su futuro en El Trece, la “Chiqui” reconoció que hará “programas más livianos”, con menos agenda política. “Me va muy bien así”, analizó.

Mirtha regresará el año que viene a la pantalla de El Trece, pero por primera vez desde que desembarcó en el canal de Constitución no hará sus especiales de verano desde Mar del Plata. Todo después del expreso pedido público de Adrián Suar, gerente de programación de la emisora, de “terminar con la grieta”.

“Me gustaría hacer un mes en Mar del Plata, pero los números no cierran. Se han puesto muy exigentes, muy altos y los canales no quieren perder dinero”, explicó la conductora, dando a entender que se trataba de una cuestión económica y no editorial. Filosa como siempre, no tardó en acotar: “Dejaría de cobrar mi sueldo con tal de ir. Mirá lo que estoy diciendo”.