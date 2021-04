Sigue la guerra: el fuerte descargo de Gianinna tras las duras acusaciones de Matías Morla

Después de haberse mantenido en silencio, este lunes Matías Morla habló por primera vez de la muerte de Diego Maradona y de las internas que existían dentro de la familia del ex deportista.

Entre otras cosas, el abogado dijo que el "Diez" estaba distanciado de sus hijas Dalma y Gianinna, que ellas junto a Claudia Villafañe le habían robado al ex futbolista, y que, además, las dos jóvenes estaban laceradas por el odio de clase y en contra de sus otros hermanos.

"Cuando fue a Europa, Dalma estaba escondida en la habitación porque estaba Jana o Junior, y cuando iba a comer al lobby se turnaban para bajar, Diego me llamaba por teléfono y me decía 'Matías cómo puede ser que mis dos hijos no se quieran ver'. Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. Ellas no se sentarían nunca en una mesa con Jana o con Junior", dijo el letrado en declaraciones que hizo al nuevo programa de Jorge Rial, TV nostra.

De igual modo, Morla comentó que antes de morir, Diego acusó a sus hijas y a su ex mujer Claudia Villafañe de ladronas, y que de él nunca dijo nada, porque en verdad jamás le sacó dinero.

"Villafañe se llevó el cadáver. Una persona inhibida por la Justicia, acusada de robo, se llevó el cadáver de Diego. Él no lo hubiera permitido. Lo llevaron como un trofeo y fue un papelón", dijo también sobre el velorio del ex deportista.

En cuanto a la acusación que tanto Dalma como Gianinna le hicieron por apropiarse de las marcas de su padre, el abogado indicó que que la marca Diego Armando Maradona es de las hijas del Diez, mientras que la marca Maradona pertenece en un 50% a él, porque así lo dispuso el astro del fútbol al momento de su creación.

Sin embargo, cuando firmaron los papeles en el 2016, lo que Maradona puso como condición es que el 50% de esas ganancias vayan para todos los herederos, y el otro porcentaje restante para Morla.

"Las hijas podrían buscar trabajo por su cuenta, si algún día se disponen a trabajar, y hacer contratos con la imagen de Maradona porque están habilitadas y lo que consiga yo le tengo que dar el 50% a ella. Maradona firmó esto en 2015 o 2016 en la Corte de Dubai", contó.

Ante esta situación, quien se manifestó en las redes sociales fue Gianinna Maradona, y a pesar de que hasta el momento no le respondió al letrado, sí compartió en su Instagram los mensajes que puso uno de sus amigos, el DJ Kelo.

"El último año de su vida no estuviste. Mentiroso. Lacra. Cagón. Sos lo más nefatos del país", sostuvo el joven, y luego compartió una imagen de Claudia junto a sus hijas, su nieto Benjamín y Diego, donde escribió: "Lo que no vas a tener ni entender nunca en tu vida Morlita, familia, amor y respeto".

Ante estos mensajes de apoyo, Gianinna le agradeció a su amigo por estar, y sostuvo: "Los buenos con los buenos. Por ese Año Nuevo todos juntos. Yo te amo a vos Carli de mi corazón. Máquina de verdades sin miedo. Amo tenerte en mi equipo".

Luego, ya a la madrugada, subió una foto del cielo, junto a la canción "Papá cuentame otra vez", de Ismael Serrano, a la par que le puso like a varios de los tweets que le enviaron sus seguidores por Twitter contra Morla.