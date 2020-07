Sigue la guerra entre Pampita y Mariana Brey: “No te metas conmigo porque sé lo que le hiciste a tu hijo”

Carolina "Pampita" Ardohain y Mariana Brey protagonizaron el miércoles una fuerte discusión al aire, luego de que la panelista afirmara que Pico Mónaco rompió todo vínculo con la modelo cuando salieron a la luz los videos en los que se lo ve manteniendo una descontrolada y hasta violenta discusión con una empleada doméstica, la cual había sido acusada de robar las pertenencias de la jurado del Bailando.

Esto hizo enfurecer a Pampita, quien decidió salir al aire para desmentir esta versión y enfrentar a Brey: "¡Estoy repodrida de esta cizañera y descarada! Otra vez le dan espacio a esta difamadora. Estoy repodrida de esta cizañera, mentirosa. Esta mujer es una descarada. Me da rabia que me metan en pavadas. Me da bronca tener que responder a esta difamadora y mentirosa", manifestó Caro, visiblemente molesta.

Pero el cruce entre ambas no quedó ahí, ya que este jueves ambas volvieron a protagonizar un nuevo y desafortunado round en el que quedaron involucrados sus hijos. A través de una cuenta de Twitter a nombre de Mariana Brey, se publicó un chat en el cual Pampita hace referencia al escándalo que protagonizó en el histórico motorhome con la China Suárez a fines de 2015 y que derivó en su separación de Benjamín Vicuña.

La publicación, además, decía: "¡Se repite la película! Estos chat del motorhome los había filtrado la producción de la película el Hilo Rojo”. A pesar de esto, Brey se desligó de esta situación en Los Ángeles a la mañana, señalando que no tiene ninguna cuenta oficial de Twitter porque la hackearon hace un tiempo. De esta manera, desmintió haber escrito el mensaje del motorhome, pero sí admitió que le llegaron las capturas de esa conversación.

Fue entonces que, totalmente fuera de sí, Pampita acudió a su cuenta oficial de Twitter para advertirle a la panelista que si la sigue mencionando, tendrá consecuencias. “No te metas conmigo, que sé lo que le hiciste a tu hijo”, amenazó. Y minutos más tarde, cuando fue consultada en LAM sobre por qué publicó ese mensaje, ironizó: "No lo puse yo. Me deben haber hackeado, seguro. Como a ella, que la hackean todo el tiempo".

El nuevo ida y vuelta entre Brey y Pampita

Brey: A mí me hackearon una sola vez y fue el Twitter.

Ángel: O sea, no es tuyo el tuit.

Pampita: Te hackean un montón en Internet.

De Brito: ¿Vos sabés algo que Mariana le haya hecho a su hijo?

Pampita: No sé. Cuando pueda voy a cargar el teléfono a ver si lo puedo solucionar porque no tengo batería.

Brey: A mí me llama la atención porque sé que para ella el límite son los hijos y realmente estoy muy tranquila.

Pampita: Recién me habían contado y vi que Mariana empezó a poner unos chats que tuve privados con Jorge Rial hace muchos años.

Brey: Conté al aire que me los mandaron hoy, que ni yo me acordaba.

Pampita: Era una conversación privada que se filtra muchos años después. Y... raro todo, que además Mariana hoy trate de hacer daño con algo del pasado. Sabiendo que mis hijos lo pueden leer. Tratando de lastimar a mi familia. Hoy con Benja (Vicuña) priorizamos la familia.

Brey: Pampita, vos sentís que siempre hay una intención de lastimarte y realmente no es así. Porque si este tuit lo escribiste, vos también estás lastimando una familia. Que ni siquiera sé de qué trata. Y te estás metiendo con un menor. Quiero creer que no lo escribiste vos.

Pampita: No lo escribí yo. Está apagado mi teléfono. Vos también te metés con menores y publicás cosas de hace años que pueden leer mis hijos. Vos también te estás metiendo con mis hijos.

Brey: Es una cosa que está publicada. Que me lo mandaron a mí, como me mandan un montón de otro material.

Pampita: Es una cosa que se filtró. Se filtran muchas cosas, tené cuidado que no se filtren cosas tuyas.

Brey: Hay que tener cuidado con el círculo íntimo en el que uno se mueve y confiar, o dejar de confiar, en la gente con la que uno se rodea.

Pampita: Mariana, ¿sabés con qué hay que tener cuidado? Con los hijos.

Brey: Sí, obvio. Con los hijos, la familia, los maridos. Hay que aprender a cuidar a la familia.

Pampita: Los hijos son nuestra prioridad absoluta. Te lo juro. Lo remarco porque estos años hemos sido intachables como familia. Cómo defendemos la intimidad, cómo nos relacionamos, tratamos de nombrarnos los menos posible, no opinamos uno del otro. Estamos todo el tiempo pendientes de nuestros hijos. Y que ella publique estos chats hoy a la mañana solamente lo que quiere hacer es hacernos daño como familia a mí y a mis hijos.

De Brito: ¿Pero vos no le estás devolviendo con la misma moneda con ese tuit?

Pampita: No, yo no estoy devolviendo con nada. No puede lastimar a los hijos. Una cosa es este tema (el de Pico Mónaco) que ya lo aclaré y ella sigue tratando de pelear. Su esencia, es mala persona.

Brey: Su esencia. ¿Vos viste la cantidad de injurias que me dijiste al aire? Y yo, silenciosa, tranquila, manteniendo la calma.

Pampita: No son injurias decirte mentirosa cuando decís mentiras.

Brey: Te vi muy agresiva y no entendía por qué tanto.

Pampita: Me parece de re mal gusto que esta semana que fue especial para él, uno de los momentos más importantes de su vida, ella tuvo que hacer ese comentario y que, además, que hoy pongan el video en todos lados. Me parece una maldad absoluta de parte de Mariana. Tuviste una malísima intención de arruinarle su momento. No pudiste decir algo lindo.

Brey: Yo hablé de una información que tengo y vos me querés desmentir. La información viene del círculo de Pico”, respondió la periodista.

Pampita: El círculo de Pico miente porque nunca me peleé con él por ese video. Es una mentira absoluta. Si sos tan buena periodista, levantá el teléfono y fijate cuándo fue la última vez que hablé con él. Ella dice que me peleé con él y está mintiendo. Cuando pasó lo del video, yo estaba felizmente casada con Rober.

De Brito: Carolina, ¿no puede ser que Pico esté enojado, más allá de que no te lo haya expresado?.

Pampita: No me llamó. Jamás me dijo nada.

Finalmente, el conductor de LAM decidió dar por terminado el móvil con Pampita debido a que la discusión seguía y ninguna quiso dar el brazo a torcer. "Yo no quiero que hablen maravillas de mi, solo la verdad. Las personas que fueron parte de mi vida, saben bien cómo soy con la gente, los valores que tengo y cómo mi manejo. Si me sigue nombrando, va a tener problemas", le había advertido Pampita a Brey ayer. ¿Cumplirá?