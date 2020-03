Sigue la guerra: Mauro Icardi le respondió a Maxi López tras las duras críticas a Wanda Nara

La conflictiva relación entre Máxi López y Wanda Nara parece que no va a terminar jamás. En las últimas horas el futbolista criticó fuertemente a la mediática luego de que regresara a una de las casas que tiene en Italia en medio de la pandemia del coronavirus.

Después de que López se mostrara indignado por la decisión de su ex mujer, el que salió a aclarar las cosas fue Mauro Icardi, quien a través de su cuenta de Instagram le respondió a su ex amigo. "Está permitido volver a tu lugar de residencia", aclaró.

Acompañada de su esposo, en las últimas horas la rubia abandonó Francia y viajó hasta el Lago de Como, donde tiene una casa de fin de semana.

Cada tanto, la familia va a pasar unos días a la casona, y en esta oportunidad, decidieron regresar a Italia para poder vivir la cuarentena en un lugar donde los chicos tengan parque y espacio para entretenerse.

Sin embargo, a López no le gustó para nada la actitud de su ex, y usó sus redes sociales para criticar a Nara. "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro (se encontraban en Francia), te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia", manifestó.

Además, este lunes publicó una imagen donde se lo junto a sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto López, y de pie de foto escribió que le pedía a Dios que sus niños estuvieran sanos. "Esta noche, como todas las noches voy a pedir por su salud , paz y nuestro amor", sostuvo.

Al llegar a la casa que tienen en el Lago de Como, a pocos kilómetros de Milán, Wanda Nara subió subió a sus historias de Instagram varias fotos y videos de sus hijos en el jardín de la vivienda.

Ante la pregunta de sus seguidores de por qué había regresado al país, la rubia solo se limitó a decir que estaban en casa. "Home. Lo único importante es estar en casa, #iorestoacasa (#MeQuedoEnCasa). Ayudemos a quien más lo necesita es un momento para ser más solidarios que nunca", escribió.

Al tiempo, en su Twitter elogió la labor de los trabajadores de la salud: “Es increíble el trabajo que hacen los médicos, qué orgullo”.

Sin embargo, el que se hizo cargo del escándalo fue Mauro Icardi, que le respondió de manera indirecta a López a través de una respuesta a un seguidor de su Instagram. "Está permitido volver a tu lugar de residencia. Obviamente respetando las medidas de seguridad impuestas por el Estado y siempre cuidando la seguridad de cada uno de mi familia", fue la explicación que hizo el futbolista.

Además, comentó que los pequeños, tanto los hijos de su mujer como las dos niñas que tuvieron, tienen clases online todos los días, y que parte de sus mascotas quedaron al cuidado de un amigo hasta que pase la cuarentena y pueda ir a buscarlos.

Por su parte, la abogada de la mediática, Ana Rosenfeld, explicó que su clienta hizo las cosas correctamente, y que regresó a Italia porque allí tiene su domicilio. “El permiso es para ir de casa a casa en coche y Wanda cumplió todo tal cual lo pidieron las autoridades”, dijo a Teleshow la letrada.