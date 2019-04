Sigue la guerra: Wanda Nara le contesto a Ivana Icardi, pero después se arrepintió

Apenas ingresó a la "casa" del programa "Grande Fratello" (la versión italiana de "Gran Hermano), Ivana Icardi atacó a Wanda Nara, su cuñada. Al fin y al cabo, para eso la habían llamado.

"Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado”, arrancó la hermana del delantero del Inter.

Apenas ingresó en el estudio de televisión con un vestido impactante y una actitud desafiante, Ivana recordó que había estado en la casa de Gran Hermano en Argentina, y que no le bastaba con uno, así que se unió al nuevo programa con el mismo formato, pero conducido por Bárbara d´Urso, quien le preguntó sobre el momento en el que ella anunció su entrada al programa y Wanda publicó casi de forma inmediata unas fotos en donde se tapaba la boca, los oídos y los ojos.

"Ella dice que no ve, no oye y no habla. Pero me gustaría que estuviera frente a mí, así me dice un par de cosas que aún tiene que decirme”, respondió la nueva hermanita italiana.

También dijo que no se iba a callar nada y que espera volver a tener la misma relación con su hermano que tenía antes pero que debido a una persona que se unió a su vida, ya no la reconoce como tal. Por supuesto, Ivana le atribuye la culpa de sus desgracias a la madre de sus dos sobrinas.

La “pica” entre las dos mujeres crece con el paso del tiempo. Mientras la novia del futbolista amateur Luifa Galesio la culpa de la separación de la familia, Wanda no para de sacar fotos de sus hijos y la familia de su marido para después subirlas a las redes sociales.

Después de echar leña al fuego hasta el hartazgo, Wanda explotó y decidió atacar con un comentario en Instagram y una foto muy sensual saliendo de la piscina con un vestido que detrás de lo mojado, trae polémica.

"La vida te demuestra siempre quién te utilizó por interés y lo compruebas cuando aún alejado de ti sigue buscando beneficios económicos sobre tu persona", dijo Wanda. Por supuesto, después de hacer pública la foto y que se viralice, la editó y la reemplazó por un comentario con la bandera argentina, como buena estratega de las redes sociales.