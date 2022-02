Sigue la interna del clan Montaner: Stefi rompió el silencio y habló sobre Marlene

La relación entre Sferti Roitman y su suegra, Marlene Rodríguez, se sabe que dista de ser la mejor. A lo largo de su relación con su actual esposo, Ricky Montaner, hubo varios episodios de enojo que se potenciaron cuando Marlene directamente se encargó de toda la organización de la boda y no dejó que nadie haga nada por fuera de su supervisión.

Después de que el padre de Ricky, Ricardo Montaner, saliera ayer a desmentir la información con los tapones de punta, Stefi aprovechó una entrevista radial para dejar bien en claro lo que piensa. "Ya me parece demasiado, no sé cuan interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”, dijo en declaraciones a Urbana Play.

"Me contengo mucho, me encantaría responder; pero después lo que primero dicen es: 'Stefi respondió'", sentenció, dejando la puerta abierta a que varias de las cuestiones que se mencionan serían tal cual se contaron. Además de eso, cerró la nota contando el impacto que tiene en ella los comentarios de los medios y que se sostenga que mantiene un mal vínculo con su flamante familia política.

Las preguntas a Roitman llegaron después de que Ricardo Montaner salió a cruzar las versiones contra su esposa en su cuenta de Twitter. "¿Pero ustedes también (en relación a una nota del diario Clarín)? Yo pensaba que la tontería y el chisme eran para pasquines. Alimentan la tontería. Stef es una hija entrañable y Marlene una madre amorosa y dedicada a hacer que nuestra familia sea mejor cada día”, tuiteó enojado el jefe del clan Montaner.

Según contaron en el ciclo que conduce Sabrina Rojas y el "Tucu" López, en América TV, Stefi habría lanzado una contundente frase contra su suegra en pleno casamiento. “Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo: ‘Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”, contó el periodista Juan Etchegoyen.

Lo cierto es que en las últimas horas y a un mes de la boda, se casaron el pasado 8 de enero, Stefi publicó una fuerte frase en su cuenta de Twitter que los internautas no dudaron en adjudicársela a Marlene. “A veces tenemos que agradecer a Dios por lo que no pasó. Las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí”, escribió la mediática al llegar a Ezeiza, sin Ricky, luego de pasar su luna de miel en México.

Esta publicación generó un gran revuelo entre los usuarios en las redes sociales, ya que aseguran que van dirigidas a su suegra. Como si esto fuera poco, el periodista Sebastián Pampito Perello Aciar destacó que, a diferencia de Camilo y Evaluna, Ricky y Stefi viven separados del resto. “Ella vive en Estados Unidos con Ricky, solos, no viven con la familia de Ricardo..... sí llamó la atención que haya llegado sola después de la luna de miel”, comentó.

Luego de la polémica por el color del vestido que usó durante el casamiento, el cual fue mixto debido a que la familia Montaner es evangelista y la de Stefi Roitman es judía, Marlene salió a aclarar por qué usó blanco en la boda: " Sí, me criticaron mucho.... es un diseño típico de Carolina Herrera: camisa blanca y falda negra", dijo en una nota con Intrusos. Además, aclaró que tiene una excelente relación con Stefi: "La amo con todo mi corazón. No es cierto lo que dicen".

Finalmente, Marlene remarcó que su relación con su nuera es excelente y sentenció: “Leí que decían que nos llevábamos mal y Dios quiera que nunca pase eso ¡Qué vaina tan horrenda!. Stef es un bombón, es lo más dulce, llora por todo, se emociona. Ella forma parte de la familia, es como si hubiera estado con nosotros siempre”.