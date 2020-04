"Casados con hijos": Gustavo Yankelevich cruzó a Érica Rivas y desmintió su versión

Después de muchos idas y vueltas, la adaptación teatral de Casados con hijos se estrenará en enero del año que viene en el Gran Rex. La reprogramación se anunció en medio de la pandemia por coronavirus y desató una nueva interna en el elenco, después de que Érica Rivas denunciara que la producción la desvinculó del espectáculo. La palabra del productor, Gustavo Yankelevich, su versión de los hechos y qué sucederá con el papel de María Elena.

Pese a que la actriz manifestó su voluntad de participar del espectáculo, Yankelevich aseguró que se trató de una decisión de Rivas. "Por un lado, no firmó el contrato que sí firmaron sus compañeros", aclaró, en alusión a Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Marcelo De Bellis y Darío Lopilato.

"Por el otro, no estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público haciendo tres funciones diarias, aunque le aseguraron total comodidad en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y de confort", sumó.

La ausencia de Rivas dio lugar a un sinfín de versiones con respecto al personaje de María Elena. Se especuló con que podrían reemplazarla otras actrices como Muriel Santa Ana, Jorgelina Aruzzi o Paola Barrientos. "Nadie va a hacer de María Elena. No quiero que mientan", aclaró, en diálogo con la periodista Laura Ubfal.

"Recién la semana que viene nos reuniremos de manera virtual con los autores para ver cómo seguimos. Pero si María Elena no está, no está. No voy a matar a nadie", cerró, sin hacer alusión alguna a la denuncia que realizó Rivas con respecto a sus pedidos de cambio de guión por el contenido machista.

