Interna en Telenoche y El Trece: la renuncia clave que complica a los "Lanata" boys

La cruenta interna por el rating en Canal 13 y en TN se cobró su primera, y quizás más importante, víctima. Se trata del Director Periodístico, Carlos de Elía, que anunció su partida mediante una carta este fin de semana luego de 30 años de carrera en el Grupo Clarín.

"No soy un fanático de la nostalgia. Podría repasar desde cuando éramos 80 y hacíamos no más de dos horas de noticias de lunes a viernes para El Trece, y llegar a este presente de liderazgo donde somos 350 y las noticias fluyen por todas las plataformas", escribió De Elía en uno de los pasajes de la misiva.

"Es con ese capital profesional y personal que desde el 9 de noviembre dejo la redacción para empezar una nueva etapa en Artear como asesor de contenidos de nuestro director general Lucio Pagliaro. Mi nueva tarea implicará una mirada más global de nuestro trabajo, enfocado en los problemas que enfrenta hoy la industria y los medios de comunicación", detalló en la carta que publicó completa el diario La Nación.

El señalado para tomar el lugar de Carlos de Elía es el periodista Ricardo "Rapa" Ravanelli, actual Gerente de Noticias de Artear, ex productor general de Telenoche, En Síntesis, Arriba Argentinos, Noticiero del trece, TN y Periodismo Para Todos; alguien que podrá estar en el medio de la interna entre los Lanata Boys y los históricos de Telenoche.

Los "históricos" denuncian que la baja del rating del noticiero responde a la "falta de credibilidad" de las huestes de Lanata, quienes desembarcaron en 2016; después de que Ravanelli se impusiera en la interna con de Elía -ex marido de María Laura Santillán- y pasara a ser el productor general del noticiero a convertirse en el Gerente de noticias. El dato no es menor si se tiene en cuenta que Ravanelli fue el productor general de Periodismo para todos y quien impulsó no sólo los cambios del formato de noticias, sino que sumó a la planta del noticiero a Nicolás Wiñazki y a Luciana Geuna, entre otros.

Uno de los reclamos contra los "Lanata Boys" es que no tienen información y que sólo "opinan delante de cámara". "El reclamo viene no sólo por el lado de la 'vieja escuela' del periodismo. Lo que les espetan en la cara es que ningún funcionario del Gobierno actual les atiende el teléfono. El único que tiene información propia es Marcelo Bonelli, que forma parte del grupo de los ‘históricos’".

Las internas en el noticiero se potenciaron fundamentalmente durante la última campaña presidencial. "Es cierto que el 'encendido' bajó, pero lo cierto es que hubo una pérdida de audiencia que para muchos tiene que ver con la imagen de los nuevos periodistas, que llegaron para 'refrescar' el informativo. Muchos se fueron a otros canales, pero lo que más preocupó es que parte del histórico grupo cautivo se volcó a señales como C5N, de explícito apoyo al oficialismo”.

El primero en "abandonar el barco" fue Santo Biasatti. El histórico conductor presentó su renuncia y dejó la señal el 15 de diciembre del 2017, cuando las autoridades tomaron la decisión de "refrescar" el formato del noticiero, que hasta entonces mantenía un modelo más convencional de presentación de noticias. "Me quisieron ofrecer una cosa dentro de Telenoche y no acepté", explicó el periodista, quien llegó a convertirse en la histórica cara visible de las noches de El Trece. "Esa lección fue clara: nadie es imprescindible, ni siquiera Santo", reconocen desde el canal de Constitución.

"Hay un tema de egos, pero también un problema de entender hacia dónde van los medios hoy. La televisión cambió. Antes, ser la cara del noticiero era ser la cara visible del canal. No era algo menor. Hoy la gente consume información de otra manera y así como ahora está Leuco, mañana puede estar otro y nadie se va a escandalizar. El tema con Luciana es algo ya más personal, fue una de las victorias internas de María Laura que le sacaran protagonismo del noticiero”, explicó alguien que conoce los trasfondos de esa interna.