Sigue la novela antivacuna: la furia de Ivana Nadal y el llamativo posteo con "abuelita" incluida

Después de que se confirmara que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a Ivana Nadal, la influencer anti vacunas cargó contra quienes la interpelaron sobre si se había inoculado o no para ingresar a Estados Unidos y compartió un llamativo posteo desde la ciudad de Miami.

"Me llamó mi abuelita para ver si me había pasado algo de lo que ella no estaba enterada... mi vida", arrancó la historia que compartió en su cuenta de Instagram, en la que se puede ver el living de la vivienda que habita en el país del norte.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero eso no fue todo: la mediática también cuestionó a los medios de comunicación, a quienes acusó de haber publicado que se encontraba "varada" o que iba a ser "deportada", algo que no fue así. "Los medios siempre mienten. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para verlo?", sumó, al tiempo que aclaró (sin que nadie le preguntara o lo confirmara): "No, no me deportaron. No estoy 'varada'. Estoy en mi casa comiendo patitas".

El inicio de la polémica por la cancelación de la visa de Ivana Nadal que ella misma generó

¿Qué fue lo que sucedió? La noticia llegó a los portales argentinos después de que la asistente de Nadal se comunicara con Marina Calabró para ver si las podía ayudar a gestionar la autorización del visado. "¿Por casualidad vos conocés a alguien que trabaje en la Embajada de Estados Unidos, acá en la argentina? A Ivana le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes", se puede escuchar el audio que recibió la periodista de espectáculos.

"Parece que alguien denunció. No sabemos si fue sólo por los medios de comunicación, que ya estaba viviendo instalada allá y que había vendido todas las cosas acá", precisó, al tiempo que sumó: "Está en trámite vender (la propiedad), pero todavía está todo a su nombre y sí, tenemos planes de irnos para allá, pero aplicando para la visa de talento; todo legal. Y ahora nos estaría cagando un poco todo, se nos trunca todo lo que teníamos pensado para hacer dentro de un mes", reforzó la asistente.

¿Qué es lo que quiere la influencer? "Le gustaría ir, presentarse y defenderse" en la embajada. Lo cierto es que el regreso de Nadal a los Estados Unidos será cada vez más complicado, salvo que la influencer anti vacunas se haya inoculado pese a su ferviente oposición a la campaña sólo para ingresar al país del norte, tal y como lo hizo el ahora diputado nacional Javier Mieli.