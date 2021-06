¡Sigue la pelea! el Pollo Vignolo acusó a su ex compañero Raúl Cascini de impedir una nota con Marcos Rojo

Las palabras pueden ser más duras que una patada desde atrás. De eso sabe mucho Raúl Cascini, que desde que dejó la televisión para trabajar en Boca Juniors, a pedido de Juan Román Riquelme, no para de recibir palos de Sebastián Vignolo, el conductor de F90, en ESPN.

“¿Vieron qué lindo es escuchar a los futbolistas?”, preguntó el Pollo, después de entrevistar a Néstor Ortigoza, que vuelve a San Lorenzo. En medio de esas palabras, el conductor aprovechó para darle duro y parejo al actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca, a quien acusó de impedir que el defensor Marcos Rojo le diera una entrevista al programa.

“Me dio pena que ayer no vino Marquitos Rojo. Iba a venir Marquitos Rojo”, dijo el Pollo. Enseguida, pícaro, se sumó Oscar Ruggeri: “Me dijiste que venía, ¿qué le pasó?”. El conductor le respondió: “Aparentemente, no sé si el técnico o quienes manejan el fútbol de Boca le dijeron que no. Es entendible, son decisiones, diría alguien por ahí”. La frase estuvo dirigida al técnico, Miguel Ángel Russo, quien usa como muletilla el “son decisiones”.

Entonces, Ruggeri le respondió: “Entiendo que son decisiones, pero hay jugadores y jugadores. Si estoy grande, no me gusta que me digan qué tengo que hacer. Si estoy en un club, no voy a ir a incendiar ese club; si firmé contrato y quiero estar ahí, es porque lo decidí yo. No tengo por qué no sentarme con cualquiera de ustedes, mirarlos a la cara, y responderles lo que yo quiero. Estamos hablando de tipos de Selección, tipos grandes. No hablo de los chicos, pero ya a los grandes, de tanta experiencia, ir y decirles, ‘no vayas a hablar con éste...’ Me parece raro...”.

Entonces se sumó, Sebastián Domínguez, el otro panelista del programa deportivo: “Tiene más que ver con declaraciones que ha habido de algunos futbolistas. No sé si es un problema con nosotros, sino más bien por declaraciones que por ahí se pasan del límite, como las de Toto Salvio o Zárate en su momento. Ortigoza respondió todo lo que tenía que responder, fue sincero sin poner en posición incómoda al club. Tiene que ver con lo que pasa con Boca, que cada vez que habla alguien termina dejando un título”.

Enojado, Vignolo apuntó contra Cascini, con el que está enojado desde que se fue de 90 minutos de fútbol, donde trabajó durante una década como panelista: “El jugador, muy respetuoso, pidió disculpas, él venía. Ojalá se pueda hacer la nota en otro momento. Hubiese sido un lindo testimonio. Estaba almorzando ayer, ya había hablado con la producción, se le acercó Raúl Cascini y le dijo: ‘No vayas’. Rojo fue muy respetuoso”. Primera bomba.

Ruggeri entonces le preguntó: “¿Pero quién fue? ¿Raúl toma la decisión o le habrán dicho a Raúl?”. Y el Pollo le contestó: “No sé si es el entrenador el que toma la decisión, y el entrenador habla con Cascini y pasa el mensaje. No sé. Si están compitiendo, en plena Copa Libertadores, lo entendés. Rojo venía, pero le dijeron que no”. Ahora venía la otra bomba.

“Es muy extraño, quiero pensar que no somos nosotros. Imaginate en el vestuario, Riquelme sentado, y yo voy y le digo: ‘No vayas a este programa’. ¿Qué pasa?”, firmó la hipótesis Oscar Alfredo. “Se arma”, le siguió el tren el conductor. “Muchachos, no hagan lo que no les gustaba a ustedes, sigan pensando como cuando eran jugadores... Sigan así, ¿qué es lo que cambia? ¿Va a hablar algo de lo que no quiera hablar? ¿Le va a hacer daño a Boca?”, cerró Ruggeri, apuntando a Riquelme.



La disputa entre Vignolo y Cascini lleva mucho tiempo. Hace unas semanas, el Pollo había dicho contra el ex panelista: “Las reglas del juego son estas y lamentablemente el tiempo también te va enseñando algunas cosas. A mí me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado 10 años al lado mío. Me decepcionó humanamente, pero cada uno es como es. Qué le vamos a hacer, ya está”. Y completó, ante la mirada atónita de sus compañeros: “¿Quieren que le ponga nombre y apellido? A mí Cascini me decepcionó humanamente. Punto. Cada uno con su vida, ya está. Ojalá que le vaya muy bien. Está en el lugar donde quiso estar siempre”.

Entonces, continuó: “Ahora, el respeto y sobre todo la educación no hay que perderlos jamás. Vos tenés que acordarte de todo, de cómo fue, cómo eras y de cómo llegaste. Eso me parece mucho más decepcionante que cualquier otra cosa”.

En abril, el Pollo había dicho sobre el ex futbolista: “Al principio, para nosotros fue una ausencia importante porque al programa le daba. Me gustaba tenerlo de compañero. Después el problema fue nuestro, que creíamos que la relación entre nosotros iba a seguir igual, que tampoco tenía por qué continuar así”.

Y agregó: “El resto ya es una cuestión humana, sobre cómo es cada uno. Es un tema de educación: si sos siempre igual o cambiás. Podemos tener ciertos límites, pero después la cosa está en la conducta y, sobre todo, en la educación. Cada uno lleva eso cómo puede, cómo quiere y cómo le enseñaron”.

Entonces, relató qué sentía por Cascini, que podría cumplir su sueño de trabajar en el Xeneixe: “Boca tiene todo para ser feliz, para disfrutar, están en el lugar donde querían estar, y saben por qué pongo a Cascini en esto, porque es el que más conozco. Estaba tan desesperado por estar dónde está. Es más, me puso contento cuando él me dijo que iba a trabajar al fútbol de Boca. Me puso muy contento, muy. Era un tipo al que le gustaba la idea de manejar el fútbol del club, quería estar ahí. Raúl estaba preparado, me acuerdo que siempre decía tengo a este jugador, vi a tal otro que es bueno”.

Y cerró: “Pero lo veía tan desesperado, que me puse tan contento cuando nos contó, que vino a despedirse. Pero yo sentía que Boca iba a tener además otro tipo importante, que conocía, que no era ningún improvisado. Se le cumplió el sueño, pensé que ahí iban a ser felices, la gente los ama y eligió. Acá sentado tenía 10 jugadores para llevar con él. Ahora no tiene ni uno”. La guerra continuará.