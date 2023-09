Sigue la pelea entre Esmeralda Mitre y Fernanda Iglesias: "Pensé que eras más educada"

El miércoles por la tarde Fernanda Iglesias y Esmeralda Mitre se subieron a un ring mediático mediante Twitter a través de una noticia que comentó la actriz, en la cual confirmó que a la panelista la echaron de un trabajo en el diario La Nación. Eso, a la ahora “Angelita” no le cayó para nada bien, como le suele suceder en su vida cotidiana. Es que claro, tiene un prontuario de peleas con diversas figuras, que al día de hoy ¿Qué le hace una raya más al tigre?

El primer round se realizó debido a que Mitre confirmó sin dar detalles que a Iglesias la despidieron del diario La Nación, del cual formaba parte desde el año 2011. Aquella noticia fue replicada por un medio de comunicación a través de Twitter y ni lenta ni perezosa, la panelista aprovechó para citar el mismo y no sólo quiso aclarar lo sucedido, sino que apuntó directamente contra la actriz de una manera sumamente agresiva e innecesaria.

Ante eso, sin pelos en la lengua, escribió: “Nadie me echó de La Nación. Si vas a ser la directora, trata de informarte”. Lejos de quedarse callada, la actriz respondió comentando su situación actual para con el diario, manifestando el rol que ocupa en él y nuevamente aseguró que Iglesias fue despedida del periódico. “Soy una de las dueñas ya! Fernanda Iglesias! Por eso justo este mes cobré mis dividendos del diario La Nación con todos los accionistas! Solo falta recuperar una sola parte más! Porque ya recuperé mucho de lo que habían quitado. Ya que sos periodista estarás enterada! Te echaron! Y lo lamento de corazón”.

En su mensaje se notó el sarcasmo requerido para la situación y a Mitre no le bastó con responder y repetir que es una de las dueñas del reconocido periódico, sino que dio detalles de su situación actual. Como si fuera poco, dejó aquel tweet como “fijado” en su cuenta, para que cualquier persona que entre a su perfil, lo primero que vea sea aquella contundente y sólida contestación.

Sin embargo, el segundo round de la pelea llegó más rápido de lo que se creía. Ante eso, Iglesias retrucó confirmando una y otra vez que lo que dice, es su verdad. “No me echaron. Ahora te muestro mi último recibo de sueldo”. Pero Mitre, insistió: “No te preocupes Fernanda no hace falta q me muestres nada! Yo no fui quien tomo esa decisión! Es tu vida privada, es algo tuyo manéjate con quien te despidió en todo caso y ojalá siempre tengas más trabajo y de apoco puedas estar mejor después de todo el dolor que contaste”.

Entre todo el caos, como si fuera poco, la panelista de LAM se cruzó con otro usuario y le manifestó que estaría a gusto si lo que dice Esmeralda del despido se haga realidad. “Me vendría muy bien que me echen y me den la indemnización que me corresponde”. Y otra vez, apareció Mitre para contraatacar: “Preguntaré para ayudarte si estás necesitando que te atiendan o que te ayude a te conteste quien te despidió, decime quien es y le digo por supuesto. Completamente de acuerdo con vos. Te echaron hace mucho ya! Si aún no te indemnizaron, quien te despidió, como estoy al tanto del despido deben hacerlo! Son tu derechos, yo no estaba en directorio en ese mal momento para vos! Consultaré por tu indemnización”.

¿Nadie piensa bajarse de la pelea? Se ve que no. Porque con total agresión, Iglesias replicó: “Pero no sabés leer? Nadie me despidió. No entiendo si sos o te hacés. Pobre diario si queda en tus manos”. Seguido a eso, publicó una imagen de su último recibo de sueldo, sin los dígitos a cobrar, pero con la fecha emitida. “Tomá Esmeralda Mitre mi último recibo de sueldo de septiembre. Si vas a dirigir un diario, arrancá diciendo la verdad. Soy empleada del diario desde 1/1/2011”, twiteó.

Ahora, lo que no se dio cuenta es que en el mismo, se lee el detalle de que su cargo no es de redactora, sino más bien “colaboradora”, por lo cual Mitre podría llegar a tener la razón en la discusión. Entonces… ¿Es cierto que fue despedida como periodista y quedó asignada en otro rol?

Así lo explicó la actriz en un nuevo tweet: “Claro Fernanda Iglesias como dice ahí, colaboradora. Me alegro conseguiste colaboración! Porque hace seis años te despidieron y me llamaste para que te ayude llorando desesperada y siempre te ayudé! Pensé que eras más educada o al menos lista”.

Lo cierto es que hasta el momento, la ex pareja de Pablo Nieto no volvió a manifestarse sobre la realidad de su labor hoy en día como redactora en aquel diario. Lo que sí se sabe, es que no tiene ningún tipo de problemas con enfrentarse a cualquier persona del medio, porque aquello se tornó una rutina. Ahora… ¿Habrá lugar para un tercer round?