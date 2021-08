Longobardi vs. Lanata: el terrible mensaje que le mandó a las autoridades de Radio Mitre

La pelea no tiene fin. Y, sin dudas, seguirá hasta que uno de los dos se vaya de ahí. Jorge Lanata y Marcelo Longobardi ocupan el prime time de Radio Mitre. Cada mañana solían llevar a cabo un extenso pase que unía el final del ciclo de uno con el comienzo del otro. Ahí, día tras día, fue tejiéndose una trama de celos, problemas de horarios y opiniones cruzadas.

Los equipos de uno y otro sabían de la mala onda que se tenían. Pero para los oyentes nada de eso era conocido. Así como Marcelo hablaba mal de Lanata, por su parte, Jorge hacía lo suyo con Longobardi. Y un día la pelea se desató. La excusa fue el retraso en la entrega del programa.

Indignado, hace unas semanas, Lanata hizo silencio durante seis minutos en el aire de Mitre. Esa mañana, Longobardi había entregado seis minutos más tarde de lo pactado y Jorge hizo una especie de protesta para que las autoridades de la radio se dieran cuenta de lo que había pasado. Después de ese episodio, se rompió el pacto de caballeros y comenzó la batalla.

Por supuesto, Lanata asumió que debía hacerse protagonista en el ring y le dio duro a Longobardi. En el programa de Mirtha Legrand, que conduce Juana Viale, adonde fue invitado dijo sobre el enfrentamiento con su compañero de emisora: “Marcelo tiene un problema y es que avanza sobre el programa de los demás. Entonces mi programa va de 10 a 14 y durante 10 años terminó su programa a las 10 y 20, entonces me comía media hora”.

Y siguió: “10 años después logré que pusieran un informativo a las 10 de la mañana y que el pase se adelantara y yo empezara después del informativo. Hubo dos semanas de paz con esto y hace dos días, un día entregó cuatro minutos tarde, otro día seis minutos tarde y ese día le dije si entregás seis minutos tarde, yo voy a hacer seis minutos de silencio y fue lo que hice”.

Finalmente, Lanata relató cómo actuaron las autoridades de Mitre ante sus constantes quejas por el comportamiento de su colega: “Al final lo que terminó pasando fue lo que me dijo la radio, no hagan más el pase y listo y no lo hacemos, no pasa nada. Está todo bien pero tampoco quiero perder parte de mi programa porque él no se autolimita”.



La interna, que dejó de serlo y ya es un escándalo mediático como el de dos vedettes en plena temporada de verano, cobró nuevos ribetes. Ahora es Longobardi que salió con los tapones de puntas. Desde Estados Unidos, adonde viajó para cumplir con otro compromiso, dejo al aire un mensaje dedicado a los oyentes, a los que les pidió disculpas por no estar al aire el lunes, pero con dardos contra Lanata y los directivos de la radio.

“Antes que nada, le pido disculpas a los oyentes por mi ausencia”, comenzó la alocución. Y lanzó: “Aún así creo que, bueno... Hay gente de Radio Mitre que debería ofrecer disculpas por asuntos mucho más importantes de los que yo estoy contando”.

Antes de finalizar con el mensaje con buenos reflejos, la locutora del ciclo lo picó a su conductor y le dijo: “No vas a querer volver”. Por supuesto, Longobardi plantó bandera y dejó bien en clara su posición contra Radio Mitre y lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro: “No te preocupes. Mi contrato dura hasta 2027”. Otro nueva batalla para una guerra sin final.