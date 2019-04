Después de desatar la tormenta sobre “el millonario” Andy Kusnetzoff, a la que se sumaron varios ex CQC, Daniel Malnatti volvió a referirse a la polémica, pero esta vez de una forma más irónica. Pongamos un poco de contexto. Uno de los enfrentamientos, aunque no compartieron minutos al aire en ese programa, fue el de Andy con Guillermo López.

El motivo que detonó todo, a mediados de los 90, fue que el Pelado reemplazó a Andy tras su salida del ciclo. El enojo entre ambos fue tal que estuvieron años sin dirigirse la palabra y en privado no paraban de criticarse entre sí. Aprovechando la situación, Andy lo invitó a López a PH.

"Muy feliz de haber contribuido a la reconciliación de Guillermo López y el 'Pelado' de CQC después haber estado distanciados diez años sin haberse conocido siquiera. Felices Pascuas. El PH está en orden", escribió Malnattti, irónico en Twitter.

Muy feliz de haber contribuido a la reconciliación de Guillermo Lopez y el pelado de CQC despues haber estado distanciados10 años sin haberse conocido siquiera. Felices Pascuas! El PH está en orden! pic.twitter.com/Fbm5ZNGWhZ — Daniel Malnatti (@daniMalna) 21 de abril de 2019

Durante el programa Andy y el Pelado hablaron de su reconciliación y le tiraron algunos palitos a Malnatti. "Lo de él sí me dolió, porque lo tenía como amigo, cuando necesitó estuve, me pareció raro y no entendí qué fue", dijo el anfitrión de PH y su invitado siguió: "Me llamó la atención y hoy en día que la gente no llega a fin de mes, hablar de millonarios, no corresponde".