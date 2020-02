Sigue la pica entre Adrián Suar y Mirtha Legrand: el chiste que la "sacó" y su lapidaria respuesta

La relación entre Adrián Suar y Mirtha Legrand no volvió a ser la misma después de que la diva de los almuerzos “metiera la pata” en varias oportunidades a lo largo del año pasado. El último round, el chiste del gerente de programación de Canal 13 que "sacó" a la conductora y la filosa respuesta de la "Chiqui".

En agosto del año pasado, Mirtha quedó en el centro de la tormenta a raíz de una llamativa frase que lanzó en su histórico programa. “Me propusieron televisión diaria. Sería el almuerzo diario durante todo el año, después del noticiero, a las 14.30”, reveló.

La diva no tuvo ningún reparo en contar la “charla privada” que había tenido con Adrián Suar en su casa, durante una reunión informal que se había realizado días antes y en la que también participaron Pablo Codevila y Nacho Viale, nieto y productor de la diva de los almuerzos.

A Mirtha le habían ofrecido el horario de las 14:30 (que en ese momento le pertenecía a El Diario de Mariana) durante toda la semana y por todo el 2020. A partir de sus dichos, la gerencia de programación de El Trece explotó contra la diva: “Adrián Suar dijo que Mirtha se queda sin aire hasta el mes de mayo por lo que hizo”, había trascendido en ese momento.

Pero luego de los posteriores pedidos de disculpas de La Chiqui, el gerente de programación decidió ser más benévolo y finalmente la diva volverá al frente de su histórico programa el sábado 7 y el domingo 8 de marzo. Cabe recordar que por primera vez desde que desembarcó en el canal de Constitución no hizo sus especiales de verano desde Mar del Plata.

Esto, claro está, se debió en gran medida a los desplantes de Mirtha y al “elevado costo” que tenía producir el ciclo en La Feliz. En medio de este contexto, durante una entrevista le preguntaron a Adrán Suar si se veía a la edad de La Chiqui (93 años) con la energía que la característica.

Y fiel a su estilo, el actor y productor respondió con un chiste que no le gustó para nada a la diva de los almuerzos. “Yo a los 93 voy a ir al programa de Mirtha, que va a conducir ella”, dijo Suar, entre risas y con el humor que el caracteriza en los últimos años.

En diálogo con Implacables y desde Mar del Plata, Mirtha dijo que le pareció “cariñoso” y “lindo” el chiste de Suar, pero luego con una sonrisa pícara, agregó: “Va a tener mi edad y no va a saber cómo se llama. Me siento rara, extraña, llenaba mis horas en el hotel, leía, yo nunca me aburro”, finalizó la conductora, con respecto a su ausencia momentánea en la televisión.