Sigue la polémica con Susana, Casados con hijos y Érica Rivas: Darín dice que nadie "bajó" a la actriz del programa

La historia comenzó el domingo, pero los rumores continúan hasta hoy: en su programa de Telefé, Susana Giménez recibió al elenco de Casados con hijos que en 2002 estrenarán la obra de teatro que simbolizará el regreso de la exitosa tira que aún hoy tiene éxito y buen rating en la pantalla argentina. Sin embargo, ese día hubo una llamativa ausencia: Érica Rivas, quien había puesto algunos reparos al regreso por cómo sería el guion “en este momento del mundo”.

Sin embargo, la historia de aquella ausencia podría ser otra. En Intrusos revelaron que una de las razones habría sido los cruces que tuvieron en el pasado Érica Rivas y Ricardo Darín durante la obra Escenas de la vida conyugal, y el buen vínculo que mantiene el reconocido actor con la diva de Telefé.

Una de las versiones es que Susana habría pedido que Rivas, que en la tira interpretaba a María Elena Fuseneco, no asistiera al programa justamente por ese cruce que tuvieron tiempo atrás, donde ella relató que se sintió “destratada” y maltratada por Darín. Sin embargo, el propio protagonista de El secreto de sus ojos salió a bajarle el tono a los dichos.

En declaraciones al programa Pamela a la tarde rechazó que Susana hubiera intervenido: “Jamás, es imposible, eso no existe, no hay ninguna chance de eso, porque la conozco y sé que no lo haría jamás, es una profesional, ha invitado gente a su programa que hablaba mal de ella, imaginate. Es imposible que haya pasado eso”.

Además, Darín analizó que Susana nunca lo involucraría en un conflicto así. “Para no generar suspicacias, por el cariño que me tiene, jamás haría eso. Son suspicacias de gente muy amable que se dedica a tratar de averiguar cosas cuando hubiese sido mucho más fácil hacer el camino corto, llamar a la producción y preguntarlo”, se quejó el actor.

De todos modos, Darín dijo que no habló con Susana, aunque aclaró: “Pongo las manos en el fuego, es imposible que pase eso, no está en su naturaleza”.

Semanas atrás, consultada por la firma del contrato, la actriz Érica Rivas había dicho que antes de sellar su regreso a Casados con hijos deseaba ver a fondo el guion: “No estoy del todo segura porque quiero ver cómo es este nuevo Casados… que implica pasarlo en este momento del mundo, no sé qué es lo que se va a decir, lo que se va a hacer, de qué nos vamos a reír”.