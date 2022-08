Sillas vacías, crisis y "despidos encubiertos" en América: Las autoridades ofrecen el retiro voluntario

Los pasillos de América TV arden y, donde se mire, surge un nuevo problema que las autoridades tardan, demoran o estiran por conveniencia su resolución. La renuncia de Viviana Canosa a su programa Viviana con Vos, decidió no salir al aire porque no le permitieron emitir un informe crítico al nuevo miembro del gabinete nacional, Sergio Massa, destapó una interna política y económica que ya venía generando disturbios puertas hacia adentro.

Pero anoche, las autoridades del canal dieron un paso firme en su lucha contra la conductora y emitieron el ciclo Viviana con Vos en su horario habitual dejando el espacio abierto para el regreso de la periodista. Algo que finalmente no ocurrió. Durante 10 minutos, solo se vio su silla vacía y el típico decorado que, para la sorpresa de muchos, rindió más que toda la programación del canal.

A las 21, las cámaras de la señal apuntaban directamente al escritorio de la periodista, pero sin ella. Con la cortina musical habitual, y un zócalo que indicaba el hashtag del ciclo, la imagen del escritorio fue la estrategia que utilizó A24, junto con un graph que expresaba: “Libertad de expresión”. Además, el canal puso al aire imágenes de archivo del programa, entre ellas, algunas en las que Canosa criticaba -de manera casi cruel en ocasiones- a la figura del oficialismo y al propio Massa.

De acuerdo a lo que pudo saber este sitio, Mariano Besada, gerente de contenidos de A24, fue el artífice de esta movida asegurando que esperaba que la conductora se reincorpore. Incluso, sostiene que el ciclo no se emitió el viernes -en su lugar se emitió Cámaras de seguridad- por "decisión de ella". "El editor consideró que un video casero con tres personas escrachando al ministro de Economía (Sergio Massa) no tenía entidad suficiente para ser difundido”, explicaron desde América.

En esta oportunidad, el ciclo sin Canosa -sin la conductora- se ubicó tercero en la franja y marcó 2,6 puntos de rating. Pero generó otro problema: en medio de este verdadero escándalo, el lunes comenzaron a circular varias notas ofreciéndole a varios de los empleados en América TV un "retiro voluntario". Para ser claros, se trata de “despidos encubiertos” en medio de la crisis en los medios que viene golpeando desde hace un tiempo a los trabajadores de América TV y A24 pero a un porcetaje mucho más bajo de lo que correspondería por una indemnización.

Según le contaron a este portal gente cercana al canal, los empleados analizan declararse en estado de Asamblea Permanente si las autoridades siguen con la idea de poner en práctica este plan de retiros voluntarios. Para los trabajados del canal afectados, se trata de "despidos encubiertos", por lo que exigen el respeto por las fuentes de trabajo y las condiciones laborales. "Es un mail de Recursos Humanos que le llegó a los trabajadores con determinadas características", aclararon.

Los retiros fueron abiertos para todos los empleados, en tanto, diseñaron otro "programa" para los empleados que están próximos a la edad jubilatoria. Tal y como se puede leer en el mail al que tuvo acceso BigBang, la compañía decidió "abrir un Programa de Retiros Voluntarios y Retiros Incentivados Anticipados (este ultimo, para personas próximas a la edad jubilatoria) con el objetivo de brindar sustentabilidad" a su operación. "Aquellos voluntariamente interesados en conocer los términos que se ofrecerán deben comunicarse con el equipo de ´Capital Humano´", detallan.

Además, señalan que la empresa "tomará contacto con los interesados a fin de informar las condiciones de este programa, ofreciéndose la alternativa de concertar una entrevista personal, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso". "A partir de la especial coyuntura actual y las posibilidades operativas de cada sector, en todos los casos la decisión de avanzar en la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo o voluntad concurrente de las partes, resultará potestad exclusiva de la Compañía", concluye el escrito que le llegó a un muy amplio número de empleados del canal comandado por Daniel Vila.

Esto significa que si llegan a una determinada cantidad de empleados interesados en acceder al retiro voluntario, en este caso debe ser más de 40, el canal "no despedirá a nadie". En caso contrario, el canal hará el "recorte" que considere necesario, advirtió una fuente a este sitio. "El ajuste viene por el lado de los laburantes, por el lado de América. Si de esos 40, solo 20 acceden al plan. Se despedirá a un 60% de los empleados", destacaron. Recordemos que durante las últimas semanas junio y principios de julio de este año, los trabajadores de América TV y A24 realizaron paros en conjunto con los sindicatos que representan a los trabajadores de la televisión en reclamo del paso de salarios y el aguinaldo.

Si bien ya se pusieron al día, la gerencia de recursos humanos había anunciado que “por imposibilidades financieras" no podían hacer frente al pago completo de los aguinaldos fue abonado de manera fraccionada. De esta manera y si bien ya se abonaron los salarios de junio entre el martes y el miércoles del mes de junio, realizaron un depósito de $30 mil por trabajador a modo de aguinaldo. "Se pagó el mes de junio, pero en algunos casos se pagó un porcentaje fijo del aguinaldo: 30 mil pesos. Para alguien que tiene un sueldo fijo de 100 mil pesos no es lo mismo para alguien que tiene un sueldo de 200 mil pesos", habían detallado.

Casi en simultáneo, el canal mantenía un fuerte conflicto con dos de sus grandes figuras: Florencia Peña y Alejandro Fantino. Desde su debut por la pantalla de América, la actriz se encuentra en el ojo de la tormenta. Si bien pudo sortear una numerosa cantidad de obstáculos y asentarse con “La puta ama”, parece que la interna del canal terminó por ponerle fecha de caducidad a su programa. La gerencia comercial del canal encabeza un focus group que puso en jaque la permanencia de la actriz en la señal. Sin ir más lejos, la llegada a fin de año no va a ser fácil para Florencia y todavía hasta el día de hoy se baraja la posibilidad de darle ese espacio a Mariano Iúdica.

A comienzos de julio se había filtrado el focus group que se hizo desde la gerencia comercial de la señal que tenía como objetivo conocer los gustos de la audiencia mediante una encuesta en base a una investigación cualitativa. El programa de Peña tiene problemas graves a la hora de vender PNT o los famosos chivos. Mientras que por el lado de la ex Casados con hijos sostienen que ella siente que hay una suerte de boicot contra su persona. O sea, no venden porque no la quieren. Por esta razón, ya se comenzó a hablar de levantamiento y de cierto malestar desde el comienzo. Otros de los apuntados por aquel famoso focus group fue Fantino, cuyo programa, Animales sueltos, se hundió en el rating.

El histórico referente del canal estaba "preocupado" por la situación que atraviesa su programa y que, sabiendo que su contrato vence en diciembre, nadie del canal se contactó con él para conversar a charlar una eventual renovación. Esto llevó al conductor a manifestar sus ganas de irse de América, otra vez. De hecho, parece que esta vez ya habría abogados laburando en la rescisión del contrato.