Silvia Süller anunció que se casa con un uruguayo de 23 años: "¡Tenemos sexo virtual!"

A sus 63 años, Silvia Süller anunció que el amor volvió a tocar su puerta e, inclusive, aclaró que ya tiene planes de casamiento con su nuevo pretendiente: se trata de Martín Lema, un uruguayo de 23 años, a quien conoció a través de las redes sociales en plena pandemia de coronavirus. Al parecer, la notoria diferencia de edad entre ambos, 40 años, no es impedimento para que ambos pasen por el Registro Civil.

Según su perfil de Instagram, Martín Lema estudia periodismo y trabaja en una empresa de logística. Además tiene un canal en YouTube donde despliega sus dotes como "gamer" y hasta entrevista a varios famosos como La Chabona, Anamá Ferreira y Rodrigo Noya. “Nos vamos a casar con Martín después de la pandemia", disparó, sin dudarlo, la mediática.

Invitada en El Run Run del Espectáculo (Crónica), Silvia anunció su casamiento con el joven uruguayo, aunque aclaró que todavía no lo conocer personalmente. "Yo soy separada y él soltero. Él me propuso casamiento y no tenemos nada que perder, hay que vivir la vida. Yo viajaría a Uruguay, pero va a ser él el que va a venir. Mis padres me mandaron a Martín para salvar los agujeritos míos del corazón. Yo estoy muy enamorada de él", explicó.

La hermana de Guido resaltó que, a pesar de la distancia y la pandemia, mantienen encuentros íntimos a través de la tecnología. "Tenemos sexo virtual pero yo no me saco la ropa, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora“, detalló. Por su parte, el joven contó que su principal deseo es poder viajar a la Argentina para conocer personalmente a la mediática. "Estoy muy enamorado y soy su fan desde que tengo diez años", reveló.

Y agregó: "Quiero viajar a la Argentina para verla a Silvia, la llamo a cualquier hora y me atiende. En la charla pasan cosas. Yo ya le dije a Silvia de casarnos, estoy desesperado por irme para allá. Me enamoró todo de ella: ¡Es hermosa!”. Cabe recordar que días atrás, la propia Süller había hablado de sus pretendientes y de la buena relación que mantiene con los padres del uruguayo: “Los padres de él, sus abuelos y hermanos me aman".

En diálogo con Mitre Live, la mediática había contado que mantiene contacto con la familia de Lema y aclaró: "Él sabe que mi amor fue Soldán, lo saben todos, pero la verdad es que me siento muy bien. Tenemos sexo virtual y estamos esperando conocernos. Me enamoró su termo“. El sábado 14 de mayo, la mediática recibió la primera dosis de la Sputnik V en la Usina del Arte. "Dormí toda la tarde y parte del domingo. Me duele todo, hasta el pelo”, había anunciado en las redes.