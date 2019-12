Silvia Süller le propuso casamiento, pero Jacobo la rechazó: "Ya no es lo que era antes"

La noticia generó todo tipo de reacciones y sorprendió a propios y extraños: A sus 60 años, Silvia Süller le propuso públicamente –a través de su cuenta de Instagram- casamiento a Jacobo Winograd (58). “Estoy feliz, decidimos con ´Chizito', después de más de 33 años de una hermosa amistad y romper una cama, 'casarnos'", inició su escrito la hermana de Guido Süller.

Cabe recordar que Silvia y Jacobo son dos de los tres, el otro es Guido, mediáticos más famosos de la televisión. Además, al polémico creador de la frase "billetera mata galán” le dicen “Chizito” por una ocurrencia de la Süller. "¡Sí! ¡Lo que leen! 'Nos vamos a casar'. Ay, qué lindo, otra que Pampita. Este sí va a ser el casamiento de las 33 décadas, ¡ÚNICO!”, detalló.

Y agregó: “Misma casa pero todo separado, habitación, cama, baño, pasta dental, ¡todo! ¡Así es nuestro gusto!". La propuesta de la ex de Silvio Soldán surgió en el ciclo El Nueve, Implacables. Allí, la Süller habló de su relación con Jacobo y dejó en claro que le gustaría comenzar una relación con el mediático: "Me gustaría ponerme de novia y casarme con Chizito”.

“Con Jacobo hace tanto que nos conocemos y nos llevamos tan bien… me encanta y yo también a él. Fijate que a él no se le conoce ninguna pareja, no se le conocen amigas y la única soy yo”, se ilusionó la ex vedette, quien no esperaba que Jacobo la rechazara sin dudarlo.

En diálogo con Radio Mitre, Jacobo remarcó que si bien la quiere “mucho” a Silvia, la considera simplemente una amiga. “Voy a pasar Año Nuevo con ella. Yo no me caso con nadie, estoy enamorado de mi hija", aclaró, haciendo referencia a Nazarena, de 23 años.

Luego agregó: "Tengo 58 años, soy grande. Y ella tiene 60, es una mujer linda pero no es lo que era antes. A mí me gustan las mujeres más jóvenes y yo me mantengo bien. Ella nunca me dijo de casarse en privado, lo hizo por prensa".

Por último, el mediático contó lo que le diría a la Süller si la propuesta le llega por privado. "Le diría que yo siempre la voy a ayudar y que no rompamos una amistad hermosa. Llegué a una edad que no me gusta rendir cuentas a nadie. Convivencia mata amor: me gusta salir y volver tarde. No la estoy despreciando, la adoro a Silvia", sentenció.