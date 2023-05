Silvina Luna: "No me creía suficiente y ahora estoy en un momento muy crítico"

Día a día, la salud de Silvina Luna se fue deteriorando como consecuencia de la cirugía estética hecha por Aníbal Lotocki. De hecho, en febrero de este año se había dado a conocer que los riñones de la modelo le dejaron de funcionar y que había sido integrada a la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante impulsa (INCUCAI).

Se trata de una base de datos compuesta por aquellas personas que esperan un trasplante de órganos y/o un implante de córneas. Son listados construidos por cada órgano y tejido, que contienen información de cada posible receptor. Según trascendió, la morocha tiene hacer, tres veces por semana, cuatro horas diarias, diálisis por sus problemas de riñón. “Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida", explicó, sentada en el living de LAM:

En 2010, la morocha se sometió a una liposucción y le pidió a su médico que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Pero Lotocki le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo. Esto le provocó serias lesiones hasta el punto actualmente necesita un tratamiento para "seguir viviendo". "Intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, dijo.

Y continuó: “Desde hace un año que tengo una bacteria y, hasta que no lo resuelva eso, no me puedo trasplantar”. Por esta razón, aprovechó su charla a corazón abierto con Ángel de Brito para aclarar que el trasplante no es urgente porque antes tiene que solucionar otras cuestiones de salud. “La detectaron hace un año por una bolita en la pierna y desde entonces que estoy tomando medicación. Tengo que seguir un año más, más o menos. Son unas bacterias resistentes”, explicó.

A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones. Los mismos se vieron afectados por la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la ha llevado a Luna a tener que tomar corticoides desde hace más de 9 años y, además, ser internada cada tanto por complicaciones ocasionadas por la misma situación. “A las chicas les digo que miren su belleza, única, por qué querer tener otra cara u otro cuerpo", reflexionó.

Y destacó: "A mí me pasó que no me creía suficiente y siempre necesitaba como... Mucho tiempo callé porque me daba vergüenza hablar de esto. Hoy tenía nervios de hablarlo y está bueno sacarlo”. Según contó, lleva 13 años en esta situación y aclaró que hace seis meses comenzó con las diálisis. “Nunca pensé que iba a ser tan pronto. Es decir, yo ya venía teniendo problemas de riñones, pero mi rutina era ir cada dos semanas al laboratorio antes de pasar a diálisis y tenía una hipercalcemia que cada tanto me tenía que internar para bajar el valor. Y así fue por casi 10 años, pero tomé corticoides hasta ahora, me fueron cambiando otras cosas y eso fue antes de que me diagnosticaran", manifestó.

En ese sentido, Silvina explicó que le salió que sus riñones "estaban calcificados y que tenía que entrar en diálisis”. “Iba muy triste, pero después te vas a acostumbrando. Y hay momentos de aceptación y otros en los que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’. Pero bueno, estoy acá firme y de pie”. “Siempre fui una persona de seguir adelante y ahora siento lo mismo aunque tenga recaídas de ponerme mal y triste, son más los momentos buenos que busco en el día a día”, dijo.

Y continuó: “Estoy haciéndolo tres veces por semana, cuatro horas por día. A veces duermo, me llevo un libro... Y ahí empecé con un dolor en el ciático y en las piernas y fue muy duro porque se hizo crónico. Fueron dolores que nunca había tenido y no se lo deseo a nadie porque cuando uno vive con dolor no podés pensar en nada. Ahora, de a poquito, están encontrando los analgésicos para que me duela menos”.

En febrero del 2022, el cirujano plástico Anibal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a cuatro de sus pacientes. “Hoy disfruto cuando estoy bien, cuando me siento bien y puedo ir a tomar un cafecito, cuando no siento dolor. Los días que tengo diálisis vuelvo a casa y solo me quiero acostar y a veces casi que no hago nada. Es día a día en todo sentido”, admitió.

El Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires lo encontró penalmente responsable por las lesiones que ocasionadas a Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa. “En la alimentación siempre me cuidé, tomar poca agua, el pedir ayuda o que mis amigas vengan a mi casa porque no puedo salir. Pero el amor y creer. Tengo fe y visualizo que voy a estar trasplantada y que voy a volver a recuperar mi vida”, detalló Silvina.

Y concluyó: “Es uno de mis deseos que se me despertó de más grande. En el fondo siempre fui medio Susanita, pero después en las relaciones como que no pasó, no se dio. Y a veces sueño con que cuando me trasplanten pueda tener un bebé o adoptar un niño, pero quiero devolver todo ese amor que me dan a mí a alguien. A mí me gusta la vida y quiero vivir”.