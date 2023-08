Silvina Luna dio positivo de covid: cómo sigue su estado de salud

“Un paso adelante y dos atrás”, esa fue la reflexión con la que el entorno de Silvina Luna evaluó el estado de salud de la actriz. Así se encuentra desde el 13 de junio, día en el que debió ingresar al Hospital Italiano por las complicaciones derivadas del tratamiento al que se sometió en manos del condenado Aníbal Lotocki. Ahora, como si fueran pocos los síntomas y malestares que está pasando en terapia intensiva, se confirmó que dio positivo en el hisopado de Covid-19.

Dos meses atrás, Luna debió ser trasladada de urgencia al Hospital por un cuadro de hipercalcemia que le causaron las cirugías estéticas que se hizo con Lotocki en 2011 y que le produjeron una insuficiencia renal. Además, ya se encontraba haciendo diálisis y a la espera de un trasplante de riñón, que debido a su delicado cuadro de salud, por el momento, no lo pudo realizar.

Hace 12 días, cuando ya se encontraba fuera de terapia intensiva hace semanas, se dio a conocer que sus pulmones se llenaron de agua, que el aparato digestivo ya no le funciona como debería, que tiene atrofia muscular y que la alimentan mediante una sonda, lo cual hizo que deba regresar. Además, no reacciona a los tratamientos y debida a tanta medicación, su sistema digestivo se ve totalmente afectado.

Asimismo, el jueves pasado, Fernando Burlando difundió un parte médico en el cual describía que su “cuadro general presenta una mejoría” y que se encuentra actualmente con suma rehabilitación. Por lo cual dio una esperanza para celebrar insinuando que su cuadro, que es crítico y delicado, podía mejorar. Aun así, todo su entorno repite que su salud es día a día. A veces presenta mejorías y otras veces se deben multiplicar las cadenas de oración para que pueda regresar a su casa.

Pero esa mejoría que se presentó el jueves se embarró en la mañana del martes cuando la periodista Andrea Taboada confirmó que la modelo dio positivo en el test de Coronavirus que le realizaron en el Hospital Italiano tras presentar síntomas compatibles con aquel virus. “Le habría dado COVID positivo en el Hospital Italiano. Es lo que me informan. Por supuesto, quiero ser muy cuidadosa y respetuosa con este tema y esperamos que se reponga muy pronto”, informó la ex panelista de LAM.

A la par, su abogado Burlando se encontraba al aire en el programa “El diario de Mariana” y confirmó esta noticia con total pena. “No puede vivir en un sanatorio porque es todo riesgo por más de que esté muy bien atendida”, aseguró y constató que lo que quiere en la brevedad es que Luna pueda seguir bajo la observación médica e internada pero desde su domicilio para así evitar cualquier tipo de virus o enfermedad hospitalaria que pueda contagiarse.

Si bien dejó en claro que la atención que recibe en el Italiano es muy buena, muy atenta y que la atienden excelentemente bien, nadie puede evitar que sufra otros contagios lo cual complicarían mucho más su estado de salud porque al día de hoy, hasta lo más delicado puede ser peligroso para ella. “En el Hospital hay camaradería de todo tipo con ella y con Ezequiel Luna, pero es un riesgo estar en un lugar donde transitan personas con enfermedades. Es todo angustiante”.

Hospitalizaron a otra víctima más de Lotocki

Gabriela Trenchi debió ser trasladada de urgencia al Hospital Italiano porque día tras día su salud empeoraba cada vez más e incluso el último detonante fue el fallecimiento de Mariano Caprarola, la cual la traumó bajo el lema de que todos los que fueron intervenidos quirúrgicamente por Lotocki, “van cayendo uno a uno”.

La víctima se operó hace nueve años con el cirujano y en varias ocasiones denunció que el mismo llevó adelante procedimientos sin su permiso. "Me sacaba grasa de las rodillas para poner hilos tensores. Le dije que no quería nada que no fueran hilos tensores con mi grasa. Él me colocó otro material en todas las piernas, sin preguntarme, que hizo ebullición en mi cuerpo", había declarado días atrás.

Incluso, el lunes por la mañana la empresaria dialogó con BigBang y había contado que actualmente se encuentra tomando alrededor de 20 medicamentos por día y que los dolores que tiene no la dejan vivir en paz. “Ahora me van hacer una tomografía abdominal y una ecografía renal. Por momentos quiero cortarme las piernas, es desesperante. Ahora de vuelta tengo gingivitis medicamentosa y gastroenteritis medicamentosa”.

A la par, días atrás había declarado que tenía el presentimiento de terminar hospitalizada como Silvina Luna, algo que 11 días después sucedió. “Mi familia está muy preocupada, bajé de peso, la endocrinóloga y traumatóloga me piden que haga gimnasio y no entienden lo mucho que me duele. No tengo fuerzas, tengo mucho dolor. Y a veces sentís que te queres morir antes de sentir tanto dolor. Esto para mí es como si me hubiesen puesto un hacha en la cabeza. Siento que me va a pasar lo mismo que a Silvina. Tengo todos los dolores y es tremendo lo que se siente. Solo lo saben quienes lo padecen”.

Además, como si fuera poco, le realizó una denuncia de la cual se encuentra en la espera del saber cuál va a ser la condena que le aplicarán, más allá de que por el momento se encuentra inhabilitado. “Lo quiero preso”, declaró en su momento. "En mi causa, yo apelé los cinco años de estafa porque él me aplicó un veneno que está matando a Silvina y que yo no lo pedí. Acá la culpa también la tiene la Justicia, porque lamentablemente, si el juez Carlos Rengel Mirat lo hubiese inhabilitado en el momento, no hubiese muerto Cristian Zárate, no hubiese muchas chicas dañadas hoy y por lo menos estuviese inhabilitado. Pero ahora, teniendo que estar muriéndose Silvina, yo apelé con el fiscal y el tribunal de Casación la negó y cuando la internaron a Silvina, recién ahí la dieron”, manifestó.