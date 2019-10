Silvina Luna sigue enojada con Moria y con sus ex compañeras: “Son todas unas obsecuentes"

Todo comenzó el último viernes, cuando Moria Casán decidió retar en vivo a una de sus panelistas: Silvina Luna. La One le reprochó a la modelo por acaparar la atención de la nutricionista Silvina Tasat, invitada en Incorrectas, el ciclo que conduce por la pantalla de América TV, para, reivindicar el veganismo.

En ese momento, Luna atinó a pedir disculpas al aire y, acto seguido, abandonó el estudio entre lágrimas: subió a su camarín, se cambió, se fue a su casa y al otro día decidió renunciar. “Perdón, Mo. Para nada. No fue mi intención”, pronunció antes de abandonar el piso.

Al otro día, el sábado, decidió llamar a la producción para comunicarles que renunciaba como panelista de Incorrectas. "Me acaba de comunicar producción que la Sta. del viñedo de California renunció porque sintió que no tenía más para aportar a Incorrectas”, escribió Moria a través de su cuenta de Twitter.

Y sumó: “Dijo que estaba agradecida por el lugar que se le dio. Se ve que sus vacaciones de casi un mes no le alcanzaron para ponerse en #ModoTrabajar". Lo cierto es que la polémica sumó un nuevo capítulo este martes, cuando Ángel de Brito contó la que sería la verdadera razón que motivó la abrupta salida de la modelo del programa de América.

Según el periodista de espectáculos, la ex de El Polaco le contó que todo el equipo que integra el piso de Incorrectas está “acomodado” de alguna manera. "Dice que Sofía Zámolo está acomodada y tiene privilegios, que (Celina) Rucci es amiga de Pamela (David) y que Nora Cárpena es amiga de Moria como Stefy Xipolitakis, entonces ella era la que se ligaba todos los sopapos", detalló.

En su programa por CNN Radio AM 950, El Espectador, el jurado del Bailando señaló que la morocha "era como el patito feo de las 'vayainas', la mal querida, la dejada de lado...". Además, contó que una semana antes de que Moria la tratara a Silvina de "maleducada" por abandonar el estudio de su programa, "ellas ya habían tenido otra pequeña discusión".

