Silvina Luna, tras las críticas por exhibir a su “mucama” con barbijo: "Hago con mi dinero lo que se me antoja"

Silvina Luna fue el centro de las críticas el lunes, luego de que presentará en vivo a través de una videollamada con Los Ángeles a la mañana a Norma, la empleada doméstica que la cuida mientras ella se autoaisló para combatir el Coronavirus debido a que padece desde hace más de una década insuficiencia renal y es inmunosuprimida por corticoides.

“Yo no compro cosas de supermercado. Yo hace tiempo que a partir de esto cambié mis hábitos alimenticios. No como nada procesado, trato de comer frutas y verduras orgánicas y, por suerte, tengo un lugar que me mandan las cosas a mi casa”, contó.

Y agregó: “Me dejan la bolsa de las compras en la puerta, se van y yo después desinfecto los productos. Con una toallita con lavandina limpio los paquetes que vienen de afuera. Muchos me dicen que lo orgánico es caro, pero también se puede lavar todo con vinagre y bicarbonato”.

Acto seguido, tras aclarar que su empleada doméstica fue a su casa "con barbijo" y "se lavó las manos mucho", la llamó para salir en cámara. "Hola, Normis, saludá a las chicas. Norma tiene el barbijo porque ella vino en un transporte público. Pero se está lavando las manos a cada rato y me está dando una mano a acá en casa", explicó la morocha.

Esto generó un repudio masivo de los usuarios en las redes sociales: "Se queda en su casa por el coronavirus pero 'a la chica que limpia' la hace laburar, no sea cosa que tenga que barrer ella", escribió una usuaria. Otra, agregó: "Estas son las cosas que me dan asco. Silvina Luna haciendo trabajar con barbijo a la empleada y ella así nomás, ¿por qué no le das el día?".

Lo cierto es que atenta a los comentarios negativos, Silvina se defendió y a través de Instagram -donde tiene más de un millón de seguidores- publicó su descargo: "Expuse mi situación de salud tratando de tirar una buena, pero nunca falta la gente que interpreta de mala manera".

Y continuó: "Cuestionan el barrio donde vivo, si tengo empleada doméstica, mis hábitos alimenticios... Soy una mujer independiente, me la banqué siempre sola y hago con mi dinero lo que se me antoja. Ella decidió venir y lo hizo con barbijo por elección propia y por precaución mutua. Ni ella ni yo estamos en cuarentena obligada, como muchas personas que hoy siguen trabajando", explicó sobre Norma, su empleada doméstica.

Al mismo tiempo, aclaró que sufre una afección en el brazo, razón por el cual le pidió a Norma que continué trabajando a pesar de las recomendaciones del Ministerio de Salud. "Tengo bursitis infectada. Estoy tomando antibióticos, me pareció un montón contar esto. Es una de las razones fundamentales por las cuales necesité ayuda, ya que es muy doloroso y no puedo mover el brazo", cerró.