¡Sin códigos! La "nuera" de Wanda le likeó una foto a La China, se arrepintió y hubo un escándalo familiar

En la última semana el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López presentó a quien aparenta ser su nueva pareja Julieta Fillol, nieta del ex jugador de River Ubaldo “Pato” Fillol. Si bien todo parecía ser color de rosas, o mejor dicho de blanco y rojo, hace pocas horas que todo cambió. La joven le puso me gusta a una foto de Eugenia la China Suarez, la tercera en discordia entre la conductora de MasterChef y Mauro Icardi.

En la foto que la ex Casi Ángeles subió hace 24 horas, se la ve en un estudio de grabación con un look juvenil que sin dudas marca tendencia para cualquier persona menor de 30 años. En la misma, quedó registrado durante unas horas el like de la menor, quién al parecer se arrepintió y luego de un rato lo sacó.

Si bien hasta el momento ninguna hizo declaraciones, así como tampoco lo hicieron los menores en sus redes sociales, Fillol sigue desde su cuenta de Instagram tanto a Wanda como a La China. Lo que generó que el público fanático de esta juvenil relación esté interesado en saber si Julieta elegirá las carteras Hermes o los buzos oversize.

El episodio que fue revelado por la cuenta de Instagram, “Gossipeame”, la cual se encarga de contar chismes y sucesos que hacen los famosos en las redes sociales, no tardaron en generar especulaciones y polémicas en los fanáticos de ambas personalidades. Aunque ya no se festeja la competencia, el odio y la comparación entre mujeres, ¿qué tan piola es que tu nuera le ponga me gusta a la amante de tu pareja?

Cabe recordar que el hijo de 14 años de Wanda y Maxi compartió una imagen en el anteúltimo partido que jugó River, en donde se mostró en la platea del Monumental junto a Julieta, y en el posteo la etiquetó junto a un corazón. En ese entonces, fue cuando comenzó a seguirse con Wanda en Instagram.

En la noche del último martes, y en el encuentro que enfrentó a River con The Strongest y que terminó con el equipo dirigido por Martín Demichelis como ganador de la velada, Julieta estuvo nuevamente presente en la cancha, pero en esta ocasión no etiquetó al menor, como sí lo hizo con una amiga.