Sin comida y con un estudio armado en su casa, Mirtha Legrand podría volver a su programa

Desde que el Gobierno impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio por la llegada del coronavirus a nuestro país, Mirtha Legrand abandonó la TV, y en su lugar la reemplazó su nieta Juana Viale al frente de los programas que hace en la noche del sábado y el mediodía del domingo.

Sin embargo, a más de cuatro meses del inicio de la pandemia en la Argentina, trascendió que la diva estaría pensando en su regreso para los próximos meses, con un estudio improvisado en su casa y con un móvil que le permitirá participar del programa sin tener que estar ahí junto a los invitados.

Mirtha Legrand analiza volver a la televisión.

Según comentó el sábado pasado su nieta, la conductora tiene muchas ganas de volver a la televisión, pero necesita que la situación esté un poco más controlada para quedarse tranquila de que puede salir sin problemas.

"También estoy esperando que venga la conductora, ocupe su lugar y a mí me dejen hacer lo mío. Yo quiero volver a actuar", dijo a modo de chiste la actriz hace unos días sobre el tema.

Más allá de esta mirada, recientemente el periodista Ángel de Brito aseguró que próximamente la "Chiqui" armará un estudio de TV con luces y cámaras en su casa, y a pesar de que no recibirá invitados allí, sí participará de los programas que hoy son llevados adelante por Viale.

La diva quiere improvisar un estudio de TV en su casa.

"Mirtha vuelve en breve a la televisión. Van a armar un estudio de TV en su departamento. Con cámaras, con luces, con todo para que ella pueda participar de su programa. No va a recibir invitados. No va a tener comida, pero va a poder intervenir desde la casa hasta que todo esto termine. A Mirtha no le gusta hacer móviles, pero es la forma que encontró la producción para que vuelva hasta que todo esto pase", aseguró en conductor.

Ante estas versiones, quien decidió salir también a hablar fue Ignacio "Nacho" Viale, nieto y productor de Legrand. "Ojalá podamos a futuro armar lo que sea para que Mitha pueda estar en pantalla. Por el momento no va a pasar pero es una idea", aclaró el joven.

Del mismo modo, confirmó que lo que contó De Brito es totalmente real porque de hecho él mismo se lo confirmó, pero explicó que no puede hablar de fechas porque no sabe cuándo podrán darse las condiciones necesarias.

"Haremos todo lo posible si ella decide hacer TV mientras atravesemos este problema de la pandemia", sumó el productor, y luego indicó que todo va a depender de las ganas y el deseo que tenga su abuela de hacer o no los programas. "Si quiere y lo desea, ahí estaremos. Listo aclarado. Una linda idea que veremos si se concreta a futuro", cerró.

Mirtha Legrand no solo se vio afectada por la llegada del coronavirus a la Argentina, sino que a principios de mayo murió su querida hermana Goldy, quien tenía 93 años y falleció mientras dormía la siesta.

Tras este hecho, la diva de los almuerzos se mostró muy apenada, y de hecho, asumió que le afectó muchísimo, sobre todo porque ambas eran muy unidas y solían compartir demasiadas cosas, y además porque el fallecimiento ocurrió en pleno aislamiento.