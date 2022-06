¡Sin él no hubiera existido ET! El día que Harrison Ford le dio una mano a Steven Spielberg

Steven Spielberg fue un director con una trayectoria tan grande que prácticamente ayudó a sentar las bases de lo que es Hollywood en la actualidad. Así como también formó parte del imaginario de muchos jóvenes que crecieron con historias icónicas como Indiana Jones y, para los amantes de los seres del espacio exterior, el tierno personaje de E. T.

Si se tiene en cuenta a Harrison Ford y su relación con Steven Spielberg, cualquiera pensaría en la saga de películas que mencionamos anteriormente, es decir, Indiana Jones. Pero, por lo general, se desconoce que tuvo una gran influencia en la creación de este personaje tan entrañable e icónico.

¿Cuál fue el impacto de esta película en su momento?

Cuando fue lanzada en los cines, E. T. superó en recaudación a Star Wars como uno de los blockbusters más exitosos de su momento y causó un gran impacto en toda la industria cinematográfica. Además, en cuanto a su dirección y producción técnica, fue muy bien recibida por los críticos e incluso tuvo nueve nominaciones en la edición número 55 de los premios Oscar.

Su impacto tuvo una escala tan grande que incluso fue agregada al Registro Nacional de Películas de Estados Unidos en 1994. Esto la convertiría en una de las películas más importantes de todos los tiempos en relación con la historia del cine estadounidense y de la cinematografía en general.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Todo esto, si se mide en escala en comparación con sus comienzos bastante inciertos, fue posible gracias a la influencia de Harrison Ford. El cumplió un papel fundamental en los inicios del proyecto de conformación de E. T. Así como también a la determinación de Steven Spielberg, que confiaba ciegamente en que este proyecto (que en sus inicios era tan solo una idea incierta) tendría un gran éxito al llevarse a cabo.

Una apuesta por un proyecto

Para el momento en el que Harrison Ford estaba grabando Indiana Jones, En busca del arca perdida, se encontraban en Túnez y estaba en pareja con la guionista y escritora Melissa Mathison.

En cierta ocasión Steven Spielberg aprovechó para ofrecerle a Melissa que fuera la guionista de su nuevo proyecto sobre un extraterrestre que se quedaba varado en el planeta tierra y debía buscar una forma de volver a su casa, pero ella se rehusó a hacerlo, debido a que no estaba interesada por aquel entonces.

Sin embargo, Harrison Ford luego convenció a Melissa de que escuchara atentamente la propuesta que tenía para hacerle Steven Spielberg, ya que confiaba en que sería una buena película. De esta manera, ella terminó aceptando ser la guionista de esta película icónica, y el resto es historia.

¿Cómo fue la perspectiva de Spielberg?

El director también tiene su versión de los hechos y de cómo fue que terminó realizándose esta película que marcó a toda una generación. Según sus propias palabras, ocurrió lo siguiente:

“Ya tenía desarrollada una gran parte de la historia y necesitaba un guionista que escribiera en colaboración conmigo o que, con suerte, escribiera el guion basándose en la historia que ya tenía. Melissa dijo: “Bueno, estoy retirada de la escritura. Ya no escribo más. No me interesa escribir más, es demasiado difícil”. Entonces fui con Harrison Ford y le dije que su novia me había rechazado y que no quería guionar mi próxima película. Harrison contestó “Bueno, déjame hablar con ella”. Efectivamente, habló con ella y, al día siguiente, Melissa vino y me dijo: “Ok, dejaste muy entusiasmado a Harrison con este proyecto ¿Qué es lo que me estoy perdiendo?”. Ahí me di cuenta de que no le había contado la historia muy bien, porque, cuando se la conté de nuevo, ella se puso realmente muy emocionada y se comprometió con el proyecto ahí mismo en el desierto de Túnez”.

Contado de esta manera, no quedan espacios grises que dilucidar. Está muy claro que fue el compromiso y la confianza de Harrison Ford en este proyecto tan innovador y original, lo que le dio una oportunidad a Steven Spielberg de materializar la idea que tenía en mente.

Un resultado inigualable

De esta colaboración entre Steven Spielberg y Melissa Mathison salió un resultado increíble que, todavía hoy, nos sigue emocionando y sigue causando un gran revuelo entre los fanáticos de las buenas historias. Así como también supo llegar a un público muy amplio en el que no solo se encontraban niños, sino también adultos y adolescentes que supieron identificarse y llegar a querer a este pequeño ser de otro mundo.

En la actualidad, se ha cumplido el aniversario número 40 desde el lanzamiento original de esta película, y en el Festival TCM de Películas Clásicas realiza en EE.UU. se lanzó una nueva versión remasterizada en IMAX. En este festival, Spielberg tuvo una entrevista de 30 minutos con Ben Mankiewicz, en la que hablaron de muchos temas diversos. Una de los comentarios que realizó el director al respecto de esta película es que, al trabajar con un reparto de niños (entre los que se encontraba una joven Drew Barrymore de 6 años), pensó que quizá podría ser padre, lo que derivó en su posterior incentivo para formar una familia.

Una serie de casualidades muy afortunada

Esta historia, tal como la conocemos, tal vez nunca hubiera llegado a materializarse en caso de que la colaboración entre esta guionista y Spielberg no se hubiera realizado. Además de que, en caso de llevarse a cabo el proyecto inicial, el resultado podría haber sido muy distinto.

Por su parte, además de derivar en una de las películas más exitosas de la historia y en uno de los productos cinematográficos más entrañable de una generación, este film fue uno de los motivos por los que Spielberg decidió sentar cabeza y formar una familia. De manera que incluso su vida hubiera sido muy diferente, tal vez, en caso de no llevarse a cabo esta película. Así como también hubo actores que debutaron en sus carreras realmente exitosas, como la joven Drew Barrymore, que dejó una muy