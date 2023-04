“Sin esta máquina no podría vivir”: Silvina Luna mostró cómo se realiza diálisis mientras espera el trasplante

Hace 22 años, Silvina Luna irrumpió en la televisión. Lo hizo a través de Gran Hermano y a fuerza de belleza y carisma, saltó a la actuación, el modelaje y la conducción. Hizo teatro y muchos programas. Después llegaron las redes sociales, donde es influencer. Pero, en el medio de toda esa felicidad, la rosarina vivía una tragedia: tras una cirugía estética con Aníbal Lotocki, comenzó a sufrir problemas físicos que finalizaron en un ingreso a la lista de espera del INCUCAI ya que precisa un trasplante de riñón. En ese contexto, ahora mostró cómo vive las horas en la que debe realizarse diálisis.

Hoy a los 42 años, Luna vive lo más duro de su vida y debe realizar diálisis hasta que consiga un órgano que le permita volver a la normalidad en su día a día. En una entrevista, contó hace un tiempo: "Yo caí en la trampa de los estereotipos. Que no existen en realidad, pero yo quería verme de determinada manera. Estaba en una etapa de teatro de revista, trabajaba con el físico. Yo creía que quien era no era suficiente. Creo que ahí empezó todo. Y después tuvo sus consecuencias".

Y continuó: "En su momento, Aníbal Lotocki me planteó el tratamiento como algo inofensivo y sin consecuencias en mi organismo y yo compré. Lo veo mucho ahora, yo veo chicas de 20 años que se tocan la cara y ya empiezan con el botox, con los rellenos, y en algún momento somos esclavas de eso porque es un círculo vicioso, no parás más. Entonces, hay que tener mucho cuidado y realmente darse cuenta de lo valiosos que somos, que tenemos este cuerpito para esta vida y hay que cuidarlo".

En tanto, como le inició un juico al cirujano, Silvina contó sobre el momento en el que le confirmaron que su estado de salud era deplorable: "Me hice un estudio de laboratorio y salió que tenía ahí algunos desajustes. Hipercalcemia es lo que me produjo. Después se empezó a estudiar y había otras chicas también que padecían lo mismo. Por eso llegamos al juicio oral hace poco, hice mi parte en la Justicia".

En ese contexto, debe realizarse diálisis tres veces por semana hasta que le realicen el trasplante de riñón: “El año pasado, en octubre, noviembre, empezaron a hacerme estudios y mis riñones no estaban funcionando. Fue duro en ese momento, este proceso de ir tres veces por semana, cuatro horas. También trae cansancio, dolor de cuerpo. Hoy siento que estoy más entera. Aceptando muchas cosas. Siempre buscando estar mejor y dando lo mejor de mí en cada cosa que estoy haciendo”.

Y continuó: “Me metí en un mundo que desconocía y conocí esto de la lista del INCUCAI. Hay 35.000 personas en diálisis hoy en día y los trasplantes que se hacen por año de riñón son muy poquitos. Se llaman cadavéricos, tienen que ser por muerte cerebral, no es cualquier muerte. Tengo una compañera en diálisis que hace tres años que está, dos veces probaron, con dos riñones y no fue compatible".

Ahora, en sus redes sociales, Silvina mostró cómo es el proceso médico al que debe someterse. Y escribió: “Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pase a una etapa de aceptación de lo que es”. Y agregó: “Esta máquina que tengo conectada a mí, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir. Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas”.

Y por último dijo: “Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa mas.. esto es día a día en base a como me siento organizo el día. Mandenme buena energía Y de esta salimos!!”.