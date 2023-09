¡Sin filtro! Tinelli tiroteó a la mamá de Holder: "Está buena tu vieja, la veo muy bien"

Fiel a su estilo de ser el primer eliminado de los realitys show, Tomás Holder se encaminó este jueves para ser el primero en irse de la actual edición del Bailando por un Sueño. El ex Gran Hermano tuvo un flojísimo desempeño en la pista y todos sus puntos altos pasaron por la excentricidad del personaje que interpreta y por las intervenciones seductoras de su madre, Gisela Gordillo, con Marcelo Tinelli.

La devolución del jurado fue, hasta el momento, la peor que brindaron. Es que el musculoso influencer que se popularizó por sus videos en TikTok, tuvo un desempeño para el olvido, y de nada sirvió la confesión acerca de que dejó de ir seis veces por semana al gimnasio, para bajar de peso y estar más ágil. "Para la pista tendrías que haber dejado el gimnasio hace dos años, porque todavía estás muy duro", lo crítico, ácido como para no perder la costumbre, Ángel de Brito.

"Hay que pasarlo por una moladora. Quizás con tiempo vaya mejorando", continuó en su devolución el conductor de LAM. Al mismo tiempo, no fueron todas pálidas las que tiró sobre el bailarín, ya que elogió su nuevo rol como mediático y hasta confesó que le gusta ese perfil: "Holder es provocador, va a los programas, discute".

"Me gusta de Holder que, de los participantes que vinieron, lo veo con ganas. El día de la foto estaba ansioso, emocionado, se enojó cuando no bailó y está bien que eso pase", había dicho De Brito al comienzo de su devolución. "Me puse triste. Quería bailar con Agos (Caute, su bailarina). Ella me lleva todos los días y quería hacerlo por ella también", contestó el participante.

"Me gusta porque es un personaje mediático muy completo. Tiene la madre, habla de los videos hot, te quiere dar a vos, le da a la que venga, tira onda para todos lados", expresó Ángel antes de que Tomás le bese la mejilla a Tinelli.

Lo cierto es que Gordillo fue la parte más atractiva de la performance de su hijo. Si bien no tiró un solo paso, en el intercambio con "El Cabezón" tuvo salidas muy pícaras y hasta se metió en un intercambio con el conductor, que tuvo momentos muy fogosos y de confesiones íntimas.

"Tu vieja es picante en las declaraciones", fue lo primero que le llegó a decir el conductor al ex hermanito. Aunque eso no fue nada, luego siguió: "Te digo la verdad, el día que la vi dije: 'Está buena tu vieja'. Te lo digo con todo el cariño. Se la ve como buena mina y está fuerte. Pero además de eso, es picante en las declaraciones", insistió.

Esta dinámica no inhibió a Holder para nada. "Está fuertísima en todo sentido. ¿Cómo la ves?", preguntó el musculoso. "La veo muy bien, ¿es separada, qué onda?", quiso saber Marcelo. "Está soltera, pero yo soy peligroso", lanzó Tomás, sin miedo al ridículo. "¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¿Qué pasaría si yo fuera a hablar con tu vieja, si me ves chamullándomela?", cuestionó Tinelli. "Te digo: 'Marce, bajá un poquito'". "¿Qué querés, que me agache? No entiendo", respondió "El Cuervo" en una típica salida propia.

En ese instante fue que Caute, su compañera, hasta se animó a meterse en el juego y le hizo una propuesta a su compañero: "Lo incorporás a la familia", dijo. Tras ese ida y vuelta las risas se desataron cuando Holder soltó un "papi" y Tinelli remató con un "íriamos a la cama solar juntos".

Lo cierto es que, el ida y vuelta con Gisela de Marcelo, siguió al momento de los puntajes, justo después de que Tomás lo bese en la mejilla. "Me tira besos a mí Holder, la madre me dice...", esgrimió Tinelli. "Yo no te dije nada", intervino la mujer en su defensa. "Me dijiste si estaba soltero", expresó Marcelo para quemarla. "Vos también a mí. Vos querés que te corte las uñas en la palangana", argumentó la mamá del participante, revelando algún chiste que existió entre ellos cuando no estaban las cámaras.

"Un día que vengas a casa, yo preparo la pasta y vos me cortás las uñas en la palangana. ¿Es feo eso? ¿Cuál es el problema? No se hagan todos los finos", argumentó Tinelli en su versión más descontracturada. Los bailes pueden no ser el fuerte del certamen, y más con participantes como el rosarino, pero lo que seguro es un hecho es que Gordillo está destinada a alegrar al público con los intercambios con el conductor. El formato tiene una larga trayectoria en lanzar al público personajes de su estilo, como el fan de Wanda y muchos más. Es una apuesta que ella siga yendo a participar del programa, aun cuando su hijo quede afuera. Algo que, si todo sigue su curso natural, será muy pronto.