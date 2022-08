¿Sin querer queriendo? Florinda Meza habló de la demanda a Shakira por los "pasos de El Chavo"

Fue el gran amor de su vida, a tal punto que lo acompañó hasta su muerte. Por eso, las palabras de Florinda Meza adquieren un peso mucho más importante cuando se habla de Roberto Gómez Bolaños, el popular “Chespirito”. En los últimos días, circuló la información de que la añorada Doña Florinda iba a demandar a Shakira por “copiarle” la “garrotera” al Chavo del 8 en el videoclip de su tema “Te Felicito”.

Sí. Para algunos, el curioso baile que emplea la cantante colombiana durante el video musical y que se hizo visiblemente popular en plataformas como TikTok o Instagram es similar a los gestos que hacía el querido personaje que interpretó Gómez Bolaños en la vecindad. Todo se desencadenó cuando un usuario de TikTok comparó los movimientos de la artista con la famosa "garrotera" que sufría el protagonista de la serie más vista de latinoamérica cuando le daba mucho miedo.

Recordemos que El Chavo salía de ese estado cuando se le arrojaba agua fría. A partir de ahí, varios medios mexicanos dieron por hecho que la viuda del exitoso comediante le iba a iniciar una demanda a la colombiana. Sin embargo, fue la misma Shakira quién, hace poco tiempo explicó a The Tonigh Show de dónde salió la coreografía que ella interpreta en el video. “Para hacer la grabación, les dije a mis hijos que cerraran los ojos mientras escuchaban la canción", dijo.

Y detalló: "Luego tendrían que explorar y decir lo que les venía a la mente mientras la escuchaban. Salieron dos ideas principales, la primera bailar con un robot y la segunda que hubiese una llama verde”. Lo cierto es que furiosa por el escándalo que se suscitó en las redes, la actriz mexicana se encargó personalmente de desmentir estos rumores: "¡La noticia de que voy a demandar a Shakira es falsa!".

Según acusó, la prensa mexicana "para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias". "No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”, aseguró. Si bien para muchas personas no era necesario tener que salir a aclarar la situación, la actriz destacó que varios periodistas de su país la llamaron para preguntarle por la supuesta denuncia. “Aunque no lo crean me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real”, escribió Florinda Meza.

Una de las últimas apariciones de Florinda Meza en las redes sociales había sido en plena pandemia, cuando se anunció que los programas de Roberto Gómez Bolaños dejarían de transmitirse en todos los países del mundo luego de que fracasara una negociación entre el Grupo Televisa y el Grupo Chespirito. "Justo ahora, cuando el mundo necesita diversión, hacer esto es una agresión hacia la gente", había expresado en Twitter la viuda del cómico.

De acuerdo a la actriz, aquella decisión iba "en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor, es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética, pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente". Además, aclaró que "inexplicablemente" no fue convocada a las negociaciones.

Meza además se despachó duramente contra Televisa, expresando que "es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es donde menos te valoran". "Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no esté en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público", había sentenciado.

En 2016, dos años después de la muerte de Gómez Bolaños, Meza había descubierto el mundo de las redes sociales. Así, la actriz mexicana había decidido revivir a uno de sus recordados personajes a través de YouTube: la “Chimoltrufia”. El personaje fue creado por Gómez Bolaños e interpretado por ella. Su apodo se debe a la unión de las palabras "Chimuela” (falta de alguna pieza dental, sobre todo las frontales) y "atrofiada".

Se trató de una mujer con fuerte temperamento, quien se molesta con facilidad y hacía de esposa de "El Botija" (Édgar Vivar). Meza se había dejado seducir por la magia de Internet y se unió a la larga lista de youtubers quitándole el polvo a uno de sus personajes más reconocidos por la audiencia. La entrega se había titulado #LadyChimoltrufia y constó de un video de poco más de cuatro minutos en el que da una divertida entrevista desde el "caserón" donde "trabajaba" como mucama.

En el divertido clip, la actriz hacía gala del lenguaje propio de su personaje mientras la “entrevistan”, como dice ella, sobre las labores que realiza. “Yo todo lo hago bienisisimamente bien”, resaltaba a lo largo del video. Sin embargo, esta propuesta se fue diluyendo en el tiempo y si bien actualmente cosecha más de 100 suscriptores en la plataforma de videos, ahora solo se dedica a subir recetas de cocina y saludos por navidad o año nuevo.