Sin teléfonos y ¿con strippers? Cómo será la despedida de soltera "explosiva" de Pampita

Carolina “Pampita” Ardohain está transitando un 2019 soñado. A principios de octubre, mientras se encontraba disfrutando de unas merecidas vacaciones en Punta Cana, su pareja Roberto García Moritán decidió sorprenderla y le propuso matrimonio. "¡Sí, nos vamos a casar!", escribió la modelo el 11 de octubre, feliz, junto al romántico y emotivo video de la propuesta.

La boda será el viernes 22 de noviembre, una ceremonia íntima en la que asistirán solo familiares y buenos amigos de la feliz pareja. Días atrás, Ángel de Brito blanqueó que la tarjeta de invitación que recibió él y el resto de los miembros del jurado del Bailando (Marcelo Polino y Flor Peña) de la modelo establece que tienen que ir después de las 24; es decir que no los invita a la cena.

Para celebrar su amor, la pareja hará una gran fiesta en Palacio Sans Souci, en un salón cuya capacidad es para 260 invitados: algunos de los participados serán invitados a la cena íntima y otros después de la medianoche. Pampita invitó a 50 personas, que pueden ir con un acompañante; y el empresario gastronómico a unas 80.

Pero antes del casamiento, las amigas de la top model se ocupan de la clásica despedida de soltera. La fecha será el próximo jueves 31 de octubre y la organización de la misma quedó en manos de Puli Demaria: DJ, panelista de Pampita online e íntima de la modelo. "Nos queremos mucho. Somos amigas hace más de veinte años. Yo soy la madrina de su hijo Benicio, tengo el honor de serlo", confió Puli en una entrevista, sobre su vínculo con la ex de Benjamín Vicuña.

Según contó Barby Franco, otra de las panelistas del ciclo de la modelo, son más de cuarenta mujeres que están intentando ponerse de acuerdo en un chat de WhatsApp. "¡No sabés lo que es ese grupo, Caro!", le anticipó la novia de Fernando Burlando a la jurado.

Atenta a lo que sus compañeras le decían, Pampita no dudó en dejar en claro que lo que suceda en la despedida de soltera, quedará ahí. “No van a ir con celulares porque lo que pasa ahí queda ahí. Me da miedo! Después queda todo en la nube. ¿Mirá si se filtra?", opinó y sentenció: "No me traigan nada... strippers no quiero". Mientras que sus amigas le advirtieron que será una fiesta difícil de olvidar. “De la mano de Puli va a explotar todo el lugar", sentenció Barby.